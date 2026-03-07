На Красноярском водохранилище автомобиль с двумя рыбаками провалился под лёд
Утром 7 марта на Красноярском водохранилище под лёд провалился легковой автомобиль. Подробности приводит Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель».
В машине находились двое рыбаков, им удалось выбраться из салона и вызвать спасателей. Мужчины выехали на водоём для подлёдной рыбалки. Из-за весеннего потепления лёд не выдержал веса транспортного средства. Когда машина начала тонуть, водитель и пассажир успели покинуть салон.
На место происшествия прибыли сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда. Спасатели эвакуировали мужчин с опасного участка и передали родственникам. В медицинской помощи рыбаки не нуждались.
