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Американка забрала пасынка из школы и держала в неволе более 20 лет

WFSB: американка держала пасынка в плену более 20 лет
Фото: iStock/ Sinenkiy

Фото: iStock/ Sinenkiy

В городе Уотербери (Коннектикут, США) 56-летняя Кимберли Салливан забрала из школы пасынка и больше 20 лет держала его в неволе, сообщило издание WFSB.
Во время похищения мальчику было 14-15 лет. Мачеха долгое время тайно издевалась над пасынком. А правоохранительные органы не выявили нарушения в ходе проверок.

Полицейские заинтересовались семьей в 2005 году. Стражи порядка пришли в дом Салливан и побеседовали с подростком, но ничего подозрительного не выявили.

Новый поворот в истории случился 17 февраля 2025 года. Тогда экстренные службы приехали на вызов в дом американки. Салливан удалось выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь.

Мужчина, весивший порядка 31 килограмма, надышался угарным газом. Потом во время разговора со спасателями он заявил, что последние 20 лет жил в тесной комнате. Еще пасынок Салливан признался, что специально устроил пожар — он хотел спастись.

В беседе с правоохранителями мужчина признался, что ему давали две чашки воды в день и порой заставляли пить из унитаза. Пасынок Салливан уточнил, что давно не выходил на улицу.

«Это худшее обращение с людьми, которое я когда-либо видел. Невозможно представить, что кто-то может так обращаться с любым человеком, не говоря уже о члене семьи», — объявил начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

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«Никаких компромиссов с предателями!»: Милонов — о разрешении Лободе выступать в России
Милонов не считает возможным разрешить выступление «звёзд-предателей» в России
13 марта 2025, 20:08

Светлана Лобода (Фото: Телеграм @lobodaofficial)

Недавно певица Светлана Лобода заявила, что наибольший успех и пик её карьеры связан с выступлениями в России. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что у бывшей солистки группы «ВИА Гра» мало шансов вернуться с концертами в страну, где она стала популярной.
Парламентарий сильно сомневается, что с певицы может быть снят запрет на въезд в Россию на 50 лет. Об этом он сказал в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Милонов считает, что после окончания специальной военной операции на повестке дня появится «крайне непростая тема» снятия ограничений для некоторых украинских и про-украинских артистов. Он уверен: в отношении неблагодарных предателей никаких компромиссов быть не должно. Многие из знаменитостей, рождённых на Украине, а прославившиеся за счет России, позволяли в адрес страны ужасающие высказывания.

«Так какого черта мы должны их здесь вновь жаловать и открывать им путь в хлебосольную Россию, которая для них такая плохая», — заявил Милонов.

Он выразил мнение, что Лободе и другим украинским артистам, мягко говоря, не будут рады в России.

Ранее появилась информация, что певица София Ротару готова выступить в России за 13 миллионов рублей на каком-либо статусном мероприятии или корпоративе. Косвенным подтверждением этого может служить тот факт, что она передумала продавать свою квартиру в Москве.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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#информация
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Польша отказалась выдать РФ снимавшую порно с внуками пенсионерку
Польша отказалась выдать РФ бабушку, снимавшую порно с внуками в Петербурге
13 марта 2025, 18:24

Фото: iStock/ undefined undefined

Польша отказалась выдать России 64-летнюю Ольгу Штейнерт, обвиняемую в съемке порнографии с участием своих внуков, сообщила газета «Фонтанка».
Уточнялось, что Штейнерт — уроженка Баку. Ее разыскивают с 2019 года.

Следствие считает, что женщина вместе с подельницей работала в студии вебкам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Однажды злоумышленницы захотели обогатиться и начали снимать в откровенных сценах внуков Штейнерт. Бизнесом занимался и супруг разыскиваемой — в настоящее время он вместе с женой находится за границей.

По данным Генпрокуратуры РФ, Польша лишь за прошлый год отказалась выдать РФ 11 обвиняемых по уголовным делам. Свое нежелание взаимодействовать Варшава объясняет «политическими преградами», объявляя о том, что в России отсутствуют гарантии соблюдения прав человека.

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#женщина
#следствие
#польша
#рф
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Зоозащитник предложил неочевидную меру по борьбе с бродячими собаками
Зоозащитник Ильинский: для борьбы с бродячими собаками нужна платная зооопека
13 марта 2025, 18:13

Фото: iStock/toxawww

Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировали в Подмосковье за последние 4 года. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.
Экспертом Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что в законопроекте не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы.

«То есть, собаки, которые были стерилизованы, возвращены на места и имеют бирки или несмываемые метки, вообще становятся неприкасаемыми. Они не подлежат отлову. Получается, мы имеем какой-то гибридный проект», — сказал эксперт.

По его словам, никакие меры, решающие проблему глобально по всей стране, не начали разрабатывать.

«По сути дела, у нас масса санкций предусмотрена, в том числе штрафы за самовыгул, за нарушение правил содержания, но как их брать, если нет чипа. Это просто физически невозможно. Контроль над разведением тоже у нас не введен», — поделился зоозащитник.

Он рассказал, что есть предложение ввести платную зооопеку — если нет мест в приютах, отдавать животное гражданам за определенную плату, то есть платить пособие за содержание.
«Это ведь социальная поддержка, и животные будут не на морозе. И контролировать это проще. В какие-то дни человек будет предъявлять животное, показывать, что оно в порядке. Это будет как профессия», — предложил Ильинский.

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«Мы сделали все, чтобы умереть»: эксперт назвал роковые ошибки при перепланировке квартиры
Глава ГЖИ РТ Тыгин: перепланировка квартиры может привести к несчастным случаям
13 марта 2025, 16:55

Фото: iStock/simpson33

Практически во всех квартирах, где происходили несчастные случаи, связанные с газовым оборудованием, проводили незаконную перепланировку. Об этом заявил начальник ГЖИ РТ Александр Тыгин, сообщает «Татар-информ».
По его словам, с начала года в Татарстане уже произошло 80 инцидентов, связанных с неправильным использованием газового оборудование, и 20 из них привели к смерти.
«Например, по проекту предусмотрена дверь между маленькой кухней хрущевки и коридором. Но собственник считает, что она лишняя. Однако вот этот объем вентилирования, он уже рассчитан. А мы еще туда поставили пластиковые окна. Мы не поставили клапан. Мы поставили хороший кухонный гарнитур и вывели в вентиляцию свою вытяжку. Мы сделали все, чтобы в этой квартире умереть. И, как правило, если угарный газ появился, ему деваться некуда», — пояснил глава республиканской Госжилинспекции.
Тыгин указал, что крайне важно раз в год проводить обслуживание газовых коммуникаций. Газовики проверят целостность и работоспособность приборов, давление газа, его цвет и другие характеристики. Все, что нужно собственнику, подчеркнул он, просто предоставить доступ к оборудованию и подписать акт.

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Юрист раскрыла, почему гадалки и астрологи так популярны в России
Юрист Черепанова: эзотерика популярна из-за недоступной психологической помощи
13 марта 2025, 16:09

Фото: iStock/HappyNati

Гадалки, ведьмы, алхимики и астрологи так популярны в России из-за того, что получить качественную психологическую помощь в разном возрасте крайне затруднительно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, разработанный в Госдуме законопроект, предлагающий запретить рекламу «эзотерических, духовных и энергетических услуг», не даст гарантий, что эти услуги исчезнут с рынка.
«Этот вопрос очень сложный. Вспомните, что даже Рождественское гадание издревле впиталось в российскую культуру. Как это истребить? Другое дело энергетическое лечение и магия - здесь нужно запрещать рекламу, ведь его можно отнести к мошенничеству и обману, на котором отдельная категория граждан наживается. Русский народ всегда в трудных ситуациях прибегал за помощью к таким специалистам», — пояснила юрист.
Издание со ссылкой на экспертов также отмечает, что в 2024 году россияне потратили на подобные услуги порядка 100 миллиардов рублей.

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