Американка забрала пасынка из школы и держала в неволе более 20 лет

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В городе Уотербери (Коннектикут, США) 56-летняя Кимберли Салливан забрала из школы пасынка и больше 20 лет держала его в неволе, сообщило издание WFSB.
Во время похищения мальчику было 14-15 лет. Мачеха долгое время тайно издевалась над пасынком. А правоохранительные органы не выявили нарушения в ходе проверок.
Полицейские заинтересовались семьей в 2005 году. Стражи порядка пришли в дом Салливан и побеседовали с подростком, но ничего подозрительного не выявили.
Новый поворот в истории случился 17 февраля 2025 года. Тогда экстренные службы приехали на вызов в дом американки. Салливан удалось выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь.
Мужчина, весивший порядка 31 килограмма, надышался угарным газом. Потом во время разговора со спасателями он заявил, что последние 20 лет жил в тесной комнате. Еще пасынок Салливан признался, что специально устроил пожар — он хотел спастись.
В беседе с правоохранителями мужчина признался, что ему давали две чашки воды в день и порой заставляли пить из унитаза. Пасынок Салливан уточнил, что давно не выходил на улицу.
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Полицейские заинтересовались семьей в 2005 году. Стражи порядка пришли в дом Салливан и побеседовали с подростком, но ничего подозрительного не выявили.
Новый поворот в истории случился 17 февраля 2025 года. Тогда экстренные службы приехали на вызов в дом американки. Салливан удалось выбраться наружу самостоятельно, а ее пасынку потребовалась помощь.
Мужчина, весивший порядка 31 килограмма, надышался угарным газом. Потом во время разговора со спасателями он заявил, что последние 20 лет жил в тесной комнате. Еще пасынок Салливан признался, что специально устроил пожар — он хотел спастись.
В беседе с правоохранителями мужчина признался, что ему давали две чашки воды в день и порой заставляли пить из унитаза. Пасынок Салливан уточнил, что давно не выходил на улицу.
«Это худшее обращение с людьми, которое я когда-либо видел. Невозможно представить, что кто-то может так обращаться с любым человеком, не говоря уже о члене семьи», — объявил начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.
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Ольга Енгалычева