Польша отказалась выдать РФ снимавшую порно с внуками пенсионерку

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Польша отказалась выдать России 64-летнюю Ольгу Штейнерт, обвиняемую в съемке порнографии с участием своих внуков, сообщила газета «Фонтанка».
Уточнялось, что Штейнерт — уроженка Баку. Ее разыскивают с 2019 года.
Следствие считает, что женщина вместе с подельницей работала в студии вебкам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Однажды злоумышленницы захотели обогатиться и начали снимать в откровенных сценах внуков Штейнерт. Бизнесом занимался и супруг разыскиваемой — в настоящее время он вместе с женой находится за границей.
По данным Генпрокуратуры РФ, Польша лишь за прошлый год отказалась выдать РФ 11 обвиняемых по уголовным делам. Свое нежелание взаимодействовать Варшава объясняет «политическими преградами», объявляя о том, что в России отсутствуют гарантии соблюдения прав человека.
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Следствие считает, что женщина вместе с подельницей работала в студии вебкам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Однажды злоумышленницы захотели обогатиться и начали снимать в откровенных сценах внуков Штейнерт. Бизнесом занимался и супруг разыскиваемой — в настоящее время он вместе с женой находится за границей.
По данным Генпрокуратуры РФ, Польша лишь за прошлый год отказалась выдать РФ 11 обвиняемых по уголовным делам. Свое нежелание взаимодействовать Варшава объясняет «политическими преградами», объявляя о том, что в России отсутствуют гарантии соблюдения прав человека.
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Ольга Енгалычева