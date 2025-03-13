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Польша отказалась выдать РФ снимавшую порно с внуками пенсионерку

Польша отказалась выдать РФ бабушку, снимавшую порно с внуками в Петербурге
Фото: iStock/ undefined undefined

Фото: iStock/ undefined undefined

Польша отказалась выдать России 64-летнюю Ольгу Штейнерт, обвиняемую в съемке порнографии с участием своих внуков, сообщила газета «Фонтанка».
Уточнялось, что Штейнерт — уроженка Баку. Ее разыскивают с 2019 года.

Следствие считает, что женщина вместе с подельницей работала в студии вебкам на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

Однажды злоумышленницы захотели обогатиться и начали снимать в откровенных сценах внуков Штейнерт. Бизнесом занимался и супруг разыскиваемой — в настоящее время он вместе с женой находится за границей.

По данным Генпрокуратуры РФ, Польша лишь за прошлый год отказалась выдать РФ 11 обвиняемых по уголовным делам. Свое нежелание взаимодействовать Варшава объясняет «политическими преградами», объявляя о том, что в России отсутствуют гарантии соблюдения прав человека.

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#польша
#рф
#бизнес
Зоозащитник предложил неочевидную меру по борьбе с бродячими собаками
Зоозащитник Ильинский: для борьбы с бродячими собаками нужна платная зооопека
13 марта 2025, 18:13

Фото: iStock/toxawww

Почти 210 случаев нападения собак на детей зарегистрировали в Подмосковье за последние 4 года. В 58 из них агрессию проявили бродячие собаки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Законопроект о праве регионов принимать решения содержать бездомных собак в приютах или усыплять готовят в Госдуме.
Экспертом Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский в беседе с «Радио 1» заявил, что в законопроекте не предусмотрено требование обязательного отлова всех животных, и, кроме того, не отменены старые нормы.

«То есть, собаки, которые были стерилизованы, возвращены на места и имеют бирки или несмываемые метки, вообще становятся неприкасаемыми. Они не подлежат отлову. Получается, мы имеем какой-то гибридный проект», — сказал эксперт.

По его словам, никакие меры, решающие проблему глобально по всей стране, не начали разрабатывать.

«По сути дела, у нас масса санкций предусмотрена, в том числе штрафы за самовыгул, за нарушение правил содержания, но как их брать, если нет чипа. Это просто физически невозможно. Контроль над разведением тоже у нас не введен», — поделился зоозащитник.

Он рассказал, что есть предложение ввести платную зооопеку — если нет мест в приютах, отдавать животное гражданам за определенную плату, то есть платить пособие за содержание.
«Это ведь социальная поддержка, и животные будут не на морозе. И контролировать это проще. В какие-то дни человек будет предъявлять животное, показывать, что оно в порядке. Это будет как профессия», — предложил Ильинский.

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«Мы сделали все, чтобы умереть»: эксперт назвал роковые ошибки при перепланировке квартиры
Глава ГЖИ РТ Тыгин: перепланировка квартиры может привести к несчастным случаям
13 марта 2025, 16:55

Фото: iStock/simpson33

Практически во всех квартирах, где происходили несчастные случаи, связанные с газовым оборудованием, проводили незаконную перепланировку. Об этом заявил начальник ГЖИ РТ Александр Тыгин, сообщает «Татар-информ».
По его словам, с начала года в Татарстане уже произошло 80 инцидентов, связанных с неправильным использованием газового оборудование, и 20 из них привели к смерти.
«Например, по проекту предусмотрена дверь между маленькой кухней хрущевки и коридором. Но собственник считает, что она лишняя. Однако вот этот объем вентилирования, он уже рассчитан. А мы еще туда поставили пластиковые окна. Мы не поставили клапан. Мы поставили хороший кухонный гарнитур и вывели в вентиляцию свою вытяжку. Мы сделали все, чтобы в этой квартире умереть. И, как правило, если угарный газ появился, ему деваться некуда», — пояснил глава республиканской Госжилинспекции.
Тыгин указал, что крайне важно раз в год проводить обслуживание газовых коммуникаций. Газовики проверят целостность и работоспособность приборов, давление газа, его цвет и другие характеристики. Все, что нужно собственнику, подчеркнул он, просто предоставить доступ к оборудованию и подписать акт.

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#штрафы
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Юрист раскрыла, почему гадалки и астрологи так популярны в России
Юрист Черепанова: эзотерика популярна из-за недоступной психологической помощи
13 марта 2025, 16:09

Фото: iStock/HappyNati

Гадалки, ведьмы, алхимики и астрологи так популярны в России из-за того, что получить качественную психологическую помощь в разном возрасте крайне затруднительно. Об этом заявила юрист Анна Черепанова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, разработанный в Госдуме законопроект, предлагающий запретить рекламу «эзотерических, духовных и энергетических услуг», не даст гарантий, что эти услуги исчезнут с рынка.
«Этот вопрос очень сложный. Вспомните, что даже Рождественское гадание издревле впиталось в российскую культуру. Как это истребить? Другое дело энергетическое лечение и магия - здесь нужно запрещать рекламу, ведь его можно отнести к мошенничеству и обману, на котором отдельная категория граждан наживается. Русский народ всегда в трудных ситуациях прибегал за помощью к таким специалистам», — пояснила юрист.
Издание со ссылкой на экспертов также отмечает, что в 2024 году россияне потратили на подобные услуги порядка 100 миллиардов рублей.

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«Поедают эпидермис»: Инфекционист раскрыл опасность пылевых клещей в подушках и мебели
Инфекционист Рябов: домашние пылевые клещи паразитируют и поедают наш эпидермис
13 марта 2025, 16:05

Hit Stop Media

Пылевые домашние клещи, хоть и незаметны глазу человека, способны нанести вред организму. Они могут быть на подушках, одеялах, коврах, мебели — везде.
Заместитель главврача Дубнинской больницы, инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в домах живут специфические клещи, которые называются дерматофагоидными.

«Они паразитируют и поедают наш эпидермис. Это такой симбиоз человека и животного, он для нас ничем не опасен, кроме одного — аллергические приступы. Если не проводится регулярная нормальная санитарная уборка, то эти клещи могут являться причиной аллергических заболеваний и даже спровоцировать приступы бронхиальной астмы или аллергического бронхита», — пояснил эксперт.

По его словам, домашних клещей бояться не стоит, нужно лишь регулярно проводить санитарную уборку с некрепким раствором натрия.

«Ничего страшного абсолютно нет. Это норма. Мы живем среди вирусов, бактерий, простейших. Нам нужно просто соблюдать меры гигиены», — добавил врач.

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Ранний брак, смерть жены и семейное счастье с молодой: судьба и любимые женщины Никиты Михалкова
13 марта 2025, 15:51

Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Сергей Михалков — несомненно выдающаяся личность, оставившая свой след и в истории СССР, и в истории современной России. Он был писателем и поэтом, прежде всего детским писателем — кто не знает его «Дядю Стёпу»! Сергей Владимирович писал сценарии к фильмам и мультфильмам, он работал корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, а когда было решено создать мемориальный комплекс «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду, Сергей Владимирович придумал (не только он) знаменитую эпитафию: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».
И, конечно, нельзя не упомянуть, что он является одним из авторов гимна СССР (в 1970 Михалков подготовил новую редакцию), а также написал гимн современной России. Сергей Владимирович прожил долгую, непростую, но интересную жизнь. «Радио 1» представляет некоторые страницы его личной истории (по книге писателя «Что такое счастье»).

Как Сталин запретил Михалкову заикаться


Во время работы над гимном СССР Сергей Владимирович встречался с Иосифом Сталиным. Однажды он запретил Михалкову заикаться.
«С Молотовым это сработало. Я поручил ему перестать заикаться… Он и перестал!» — сказал Сталин.
Кстати, Михалков начал заикаться ещё в детстве: у няни на прогулке случайно укатилась и перевернулась коляска, в которой он находился. Сергей Владимирович сильно испугался и стал заикаться.

Сергей Михалков (Фото: РИА Новости/Шидловский)

Впрочем, такой дефект речи имел свои преимущества. Так, в школе у доски будущий литератор начинал театрально заикаться, если не был готов к уроку. Преподаватели жалели мальчика и ставили ему четвёрку автоматом.

Эль-Регистан увидел гимн СССР во сне


Гимн Советского Союза Сергей Михалков создавал вместе с писателем Эль-Регистаном (настоящее имя — Габриэль Аршакович Уреклянц). Интересно, что ещё до начала работы над текстом Габриэлю Аршаковичу приснился сон, что они с Сергеем Владимировичем стали авторами главной песни страны. Проснувшись утром, Эль-Регистан даже записал на лист несколько фраз из приснившегося текста: «Дружба народов», «Великая Русь».

Осенью 1943 года авторов гимна вызвали на встречу с Климентом Ворошиловым. Знаменитый полководец сообщил, что их текст понравился Сталину.
«Только не зазнавайтесь, — сказал Ворошилов. — Будем продолжать работать с вами».

Две любимые женщины


В своей книге Сергей Владимирович рассказал и о личной жизни. Его первой супругой стала писательница Наталья Кончаловская, она была старше Михалкова на 10 лет. До встречи с поэтом Кончаловская успела пожить в США вместе с первым мужем Алексеем Богдановым. Вскоре они расстались, и в Россию вернулись порознь. В этом браке родилась дочь Екатерина.

Наталья Петровна очень сильно сомневалась, когда 23-летний Михалков сделал ей предложение. Однако Сергей Владимирович смог убедить Кончаловскую. Они поженились в 1936 году, дочь супруги Екатерину Михалков удочерил. Сергей Владимирович и Наталья Петровна прожили вместе 52 года. У них родились двое сыновей, впоследствии ставшие знаменитыми режиссёрами — Никита Михалков и Андрей Кончаловский.

«В первом браке я был на 10 лет младше жены, во втором — на 47 старше», — признавался Сергей Владимирович.

Сергей Михалков с супругой Юлией Субботиной и сыновьями Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским (Фото: РИА Новости/Сергей Величкин)

Второй раз он женился в 1997 году, спустя 9 лет после смерти Натальи Кончаловской. Его супругой стала Юлия Субботина. На тот момент Михалкову было 84 года, Юлии — 36 лет. Новая избранница писателя окружила его заботой.

«Если бы не Юлия, меня бы давно уже не было», — нередко говорил Михалков.
Сергей Владимирович умер 27 августа 2009 года от отёка лёгких. Похоронили литератора на Новодевичьем кладбище. В 2014 году в Москве, на Поварской улице (с 1951 года здесь жил писатель), был открыт памятник Сергею Михалкову. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

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