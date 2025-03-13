Совфед не поддержал законопроект об умерщвлении бездомных животных

Сегодня ночью в своем доме в немецком городке Аппен на 94-м году жизни скончалась выдающаяся композитор и уроженка Татарстана София Губайдулина. Ее имя стало знаковым в истории советской и постсоветской музыки, входя в знаменитую триаду композиторов второго авангарда. Чем известна Губайдулина расскажет «Радио 1».