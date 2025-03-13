Совфед не поддержал законопроект об умерщвлении бездомных животных

Фото: iStock/ Anna-av
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законопроект о защите людей от нападений бездомных животных, предусматривающий умерщвление кошек и собак в приютах, противоречит Конституции, из-за чего не может быть поддержан. Клишаса цитирует ТАСС.
«Решения Конституционного суда не подлежат пересмотру. Они обязательны для всех органов власти, включая федеральный парламент», — обратил внимание глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.
Проект предлагал исключить из закона норму, согласно которой животное после отлова, вакцинации и стерилизации необходимо отпускать на волю. Регионы могли бы сами устанавливать сроки их содержания в приютах, а потом усыплять гуманным способом. В настоящее время подобная мера допустима, лишь если животное мучается от неизлечимой болезни.
В 2024 году Конституционный суд заявил, что умерщвление животных — исключительная мера, которая направлена на предотвращение прямой угрозы человеку.
Читайте также:
В Московской области зафиксированы встречи с краснокнижной кошкой
Подмосковные ветеринары объяснили, почему некоторые питомцы путают день с ночью
Зоозащитник Ильинский после случая с кошкой Мусей призвал законодательно изъять домашних животных с улиц
Ольга Енгалычева