Женщина выжила после двух инсультов и рассказала о путешествии на тот свет

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Женщина по имени Эмбер Кавано поделилась, что попала на тот свет из-за инсульта и решила вернуться к жизни, сообщила газета Daily Mail.
В декабре 2021 года Эмбер перенесла два инсульта подряд. Тогда медики объявили, что повреждения мозга необратимы, но решили побороться за жизнь женщины и экстренно доставили на вертолете в специализированное учреждение. Во время полета и произошло ее путешествие в загробный мир, отметила сама Кавано.
По словам женщины, она оказалась в солнечном цветочном саду. Там находилась беседка, гуляли ее домашние любимцы и близкие люди. Эмбер же якобы выглядела на 25 лет — исчезли шрамы и признаки старения.
Эмбер рассказала, что в саду она не ощущала со стороны какое-либо осуждение или восхищение. С того времени она убеждена, что в загробном мире людей не ждут ни наказание, ни вознаграждение.
На том свете женщина повстречала «духовных наставников», которые общались с ней телепатически. Они и поставили Кавано перед выбором: вернуться к жизни или остаться в саду. Переживая за родных, она выбрала первый вариант.
Эмбер объявила, что медики называют ее случай чудом. При настолько серьезных повреждениях мозга она должна была лишиться способности передвигаться и говорить, однако у женщины эти функции организма восстановились.
Кавано уточнила, что ей нечем доказать свои слова о загробном мире, но женщина не отказывается от них.
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По словам женщины, она оказалась в солнечном цветочном саду. Там находилась беседка, гуляли ее домашние любимцы и близкие люди. Эмбер же якобы выглядела на 25 лет — исчезли шрамы и признаки старения.
«Стоя на траве, я могла чувствовать все: каждое растение, каждую травинку, каждую каплю воды, молекулу; все как бы сияло светом Божьим», — подчеркнула Кавано.
Эмбер рассказала, что в саду она не ощущала со стороны какое-либо осуждение или восхищение. С того времени она убеждена, что в загробном мире людей не ждут ни наказание, ни вознаграждение.
На том свете женщина повстречала «духовных наставников», которые общались с ней телепатически. Они и поставили Кавано перед выбором: вернуться к жизни или остаться в саду. Переживая за родных, она выбрала первый вариант.
Эмбер объявила, что медики называют ее случай чудом. При настолько серьезных повреждениях мозга она должна была лишиться способности передвигаться и говорить, однако у женщины эти функции организма восстановились.
Кавано уточнила, что ей нечем доказать свои слова о загробном мире, но женщина не отказывается от них.
«Это было реальнее моей жизни», — рассказала она.
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Ольга Енгалычева