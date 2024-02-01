Американке, показавшей гениталии на борту самолёта, предъявили обвинения

Фото: iStock/Mikhail_Davidovich
«После того, как самолет приземлился и подруливал к выходу, Уэртас начала ругаться в адрес пассажиров вокруг нее», — отмечается в отчёте об инциденте, подписанном специальным агентом ФБР Кайлом Капроном.
После этого, когда ей не удалось пройти мимо, Уэртас продолжала кричать, проклинать и угрожать убить нескольких пассажиров.
В итоге, согласно жалобе, поданной в понедельник в окружной суд США по Восточному округу Пенсильвании, дебоширке предъявлены обвинения «в непристойном поведении в специальной юрисдикции США в отношении воздушных судов, вмешательстве в деятельность членов летного экипажа и обслуживающего персонала и простом нападении».
Читайте также:
«Ты меня уважаешь?»: Глава аэропорта Челябинска напился и устроил дебош в самолете
Пассажирку «Победы» вырвало на соседа, после чего она показала стриптиз
Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете