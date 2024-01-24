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Пассажирку «Победы» вырвало на соседа, после чего она показала стриптиз

24 января 2024, 11:37
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Пассажирка авиакомпании «Победа» устроила дебош на борту самолёта, который выполнял рейс из Чебоксар в Москву, об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, буйная пассажирка сперва начала приставать к окружающим, после чего её стошнило на соседа. В этот момент она как будто бы протрезвела, начала вытирать мужчину салфетками и извиняться.

Однако, после этого всё началось снова. Женщина снова начала буянить и её вырвало во второй раз. Пассажирку отсадили от остальных, а когда самолёт стал заходить на посадку, она принялась раздеваться, не реагируя на замечания бортпроводников.


Сидя в отделении полиции в Шереметьево, дебоширка рассказала, что помнит только как выпила с подругой самогон. Как она попала в самолёт и как оказалось в полиции — понять ей пока не удаётся.

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#шереметьево
#самолет
#дебошир
#москва
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МО: На борту потерпевшего крушение Ил-76 находились 65 украинских пленных
24 января 2024, 12:21

Фото: iStock/Olena_Z

На борту разбившегося военного самолёта, потерпевшего крушение в Белгородской области, находились 65 украинских военнопленных, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих», — прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве РФ.

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#минобороны рф
#плен
#всу
#белгород
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По Белгородом погибли более 60 человек, которые находились на борту Ил-76
24 января 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Alexey Kartsev

Военный самолёт Ил-76 разбился в Белгородской области.
По предварительным данным, на борту находились 63 человека. Все погибли.

Происшествие случилось в Корочанском районе. Других подробностей не представляется. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что внёс изменения в свой рабочий график и срочно отправился на место происшествия.

Ранее жителей Белгорода предупредили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В Белгороде запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал Гладков.
Жителей Белгорода, которые находятся на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

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#белгород
#новости
#происшествие
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В самолётах Boeing выявили массовое ослабление болтов
24 января 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Diy13

Массовое ослабление болтов нашли во многих самолетах производителя авиационной техники Boeing из США.
Об этом рассказал генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью NBC News. Он впервые прокомментировал происшествие с Boeing 737 MAX 9, у которого в полёте оторвалась дверь. Экспертиза показала, что у Boeing из-за ослабленных болтов не оказались зафиксированы некоторые детали.

«Я расстроен и разочарован. Я зол. Это произошло с авиакомпанией Alaska Airlines. Это случилось с нашими клиентами, с нашим персоналом», — сказал Бен Миникуччи.
Во время интервью он спросил у Boeing, что они собираются делать, чтобы улучшить программы качества.

Массовые проверки самолетов начались после ЧП 5 января, когда у лайнера 737 MAX 9, который принадлежит Alaska Airlines, во время полета отлетела секция фюзеляжа. Что привело к разгерметизации пассажирского салона. После этого Федеральное управление гражданской авиации США приостановила эксплуатацию самолетов данной модели. Начались проверки.

Ранее у Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines из Америки отвалилось и покатилось по склону шасси прямо перед вылетом.

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#самолет
#новости
#сша
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Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который собирался воевать за ВСУ
24 января 2024, 12:07

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

Жителю Екатеринбурга, который намеревался уехать воевать на стороне Украины, вынесли приговор, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Северной Осетии-Алании.
Как удалось установить, 22-летний екатеринбуржец выступал против проведения специальной военной операции, а затем и вовсе решил поехать на Украину, чтобы воевать против России.

В мессенджере он связался с представителями ВСУ и договорился вступить в вооружённое формирование, для чего предоставил им своим данные.

В марте 2023 года он приехал во Владикавказ, чтобы пересечь там российско-украинскую границу, однако, был задержан.

Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания приговорил россиянина к пяти годам лишению свободы и штрафу в сто тысяч рублей.

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#суд
#всу
#екатеринбург
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У Boeing с пассажирами на борту отвалилось переднее шасси прямо перед вылетом
24 января 2024, 11:34

Фото: istockphoto/Chalabala

У Boeing 757 авиакомпании Delta Airlines из Америки отвалилось и покатилось по склону шасси прямо перед вылетом.
Daily Mail пишет, что ЧП случилось с самолетом, который летел из Атланты (США) в Боготу (Колумбия) 20 января прямо перед вылетом.
Лайнер был на взлетно-посадочной полосе и проводил подготовку ко взлёту. В момент ЧП на борту лайнера были 184 пассажира.

«Да, мы видели, как колесо скатилось. Похоже, оно съехало с взлетно-посадочной полосы и, вероятно, идет вниз по склону»,-сказал один из пилотов.
После происшествия борт отбуксировали обратно на перрон. Пассажиры были эвакуированы и пересажены на резервный борт.

Ранее сообщалось, что у 200 пилотов авиакомпании Azur Air могут отозвать лицензии на полёты. Виной тому тренажёр Boeing 757/767, который был установлен с нарушениями законодательства.

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#происшествие
#самолет
#аэропорт
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Защита Блиновской обжаловала её перевод в СИЗО
24 января 2024, 11:28

Фото: iStock/Zolnierek

Защита самой известной в России создательницы «Марафонов желаний» Елены Блиновской обжаловала её перевод в СИЗО, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова адвоката Натальи Сальниковой.
«Подала апелляционную жалобу в суд», — сообщила собеседница агентства.

Напомним, 22 января суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и отправил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля.

Ранее блогерша находилась под домашним арестом. В отношении неё расследовались уголовные дела об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Однако, 22 января на Блиновскую завели ещё одно дело — неправомерный оборот средств платежей. Суммарно, по всем статьям, ей грозит до 16 лет лишения свободы.

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#суд
#уголовное дело
#блогер
#сизо
#адвокат
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Пять детей и взрослый отравились газом в Королёве из-за неисправной колонки
24 января 2024, 11:18

Фото: Istockphoto / Andrey Grigoriev

Шесть человек отравились угарным газом в жилом доме в Королёве. Среди пострадавших пятеро детей, сообщили в областном главке МЧС.
«В квартире жилого дома в Королёве произошло отравление угарным газом. В результате происшествия пострадали шесть человек, из них пять детей. Предварительная причина случившегося — неисправность газовой колонки», — сказали ТАСС в чрезвычайном ведомстве.
По данным МЧС, пострадавших отправили в городскую больницу. Данные об их состоянии пока не поступали.

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#газ
#инцидент
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#подмосковье
#московская область
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Пенсионерка из Москвы заказала убийство сына за миллион рублей
24 января 2024, 11:08

Фото: iStock/Artem Zakharov

Пенсионерка в Москве заказала убийство сына, заявив, что готова заплатить за дело один миллион рублей, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, 68-летняя жительница столицы поссорилась с 42-летним сыном на почве раздела имущества. Семья не могла поделить скопленные деньги и квартиру.

В результате пенсионерка, совместно со своей подругой, обратились к киллеру сс просьбой убить её сына. За это жительница столицы готова была заплатить миллион рублей.

Наёмник согласился на дело, однако, в итоге, обратился в полицию. Правоохранители организовали операцию-подставу. Они сделали фотографии якобы убитого мужчины и предоставили их заказчице. Пенсионерку с подругой задержали при передачи денег киллеру.

Теперь обеим женщинам грозит по 10 лет лишения свободы.

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#деньги
#пенсионерка
#москва
#убийство
#имущество
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Жених и невеста упали с высоты четырех метров из-за провалившегося под ними пола
В Италии гости свадьбы упали с четырехметровой высоты из-за провалившегося пола
24 января 2024, 11:06

Фото: istock / verve231

В Италии на свадьбе под женихом, невестой и их гостями провалился пол. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в бывшем монастыре XV века в итальянской области Тоскана. Виновники торжества и гости танцевали на втором этаже здания, как вдруг пол под ними провалился. Десятки человек упали с четырехметровой высоты. Больше 30 человек, в том числе молодоженов, госпитализировали с разнообразными травмами. К счастью, в результате обрушения погибших нет.

Ранее в Сети появилось видео, снятое на камеру наблюдения поезда, в котором ехал выброшенный на мороз кот Твикс. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе. Замерзшее животное нашли только 20 января. Проводницу отстранили от работы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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