Пассажирку «Победы» вырвало на соседа, после чего она показала стриптиз

Фото: iStock/Diy13
Пассажирка авиакомпании «Победа» устроила дебош на борту самолёта, который выполнял рейс из Чебоксар в Москву, об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, буйная пассажирка сперва начала приставать к окружающим, после чего её стошнило на соседа. В этот момент она как будто бы протрезвела, начала вытирать мужчину салфетками и извиняться.
Однако, после этого всё началось снова. Женщина снова начала буянить и её вырвало во второй раз. Пассажирку отсадили от остальных, а когда самолёт стал заходить на посадку, она принялась раздеваться, не реагируя на замечания бортпроводников.
Сидя в отделении полиции в Шереметьево, дебоширка рассказала, что помнит только как выпила с подругой самогон. Как она попала в самолёт и как оказалось в полиции — понять ей пока не удаётся.
Читайте также:
У Boeing с пассажирами на борту отвалилось переднее шасси прямо перед вылетом
Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы
Из-за сложных метеоусловий в Петербурге 9 рейсов направили на запасные аэродромы
Однако, после этого всё началось снова. Женщина снова начала буянить и её вырвало во второй раз. Пассажирку отсадили от остальных, а когда самолёт стал заходить на посадку, она принялась раздеваться, не реагируя на замечания бортпроводников.
Читайте также:
У Boeing с пассажирами на борту отвалилось переднее шасси прямо перед вылетом
Пилоту разбившегося в Афганистане самолёта грозит до 10 лет тюрьмы
Из-за сложных метеоусловий в Петербурге 9 рейсов направили на запасные аэродромы
Евгения Парфентьева