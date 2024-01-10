«Ты меня уважаешь?»: Глава аэропорта Челябинска напился и устроил дебош в самолете.

Фото: istock / Diy1
Генеральный директор аэропорта Челябинска Виталий Кашин задержан в петербургской авиагавани Пулково за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источник, глава аэропорта отправился в Санкт-Петербург 6 января «по личным делам». Кашин перебрал с алкоголем и во время полета стал себя неподобающим образом. Он кричал, оскорблял членов экипажа и называл авиакомпанию, рейсом которой следовал, «говном».
В публикации также указано, что мужчина начал выяснить отношения, сопровождая фразами «уважаешь/не уважаешь» и «поговорить надо».
Ранее сообщалось, что в норильском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Иркутске ночью сгорели кафе и магазин
Яхта с российскими туристами затонула в Таиланде
Алина Юрчак