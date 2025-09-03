Американская газета признала правдивость российских СМИ
New York Times признала правдивое освещение RT ситуации на Западе
Американская газета New York Times признала, что RT правдиво освещает «хаотичную» ситуацию в западных странах. Об этом говорится в материале издания.
Как передает газета, RT регулярно выпускает программы, которые демонстрируют западную демократию в состоянии хаоса.
«Сила этого нарратива отчасти проистекает из того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада действительно находятся в состоянии хаоса», — пишет газета.
Еще в 2016 году в Евросоюзе приняли резолюцию о противодействии российским СМИ. Главными угрозами Европарламент признал Sputnik и RT.