03 сентября 2025, 14:59

New York Times признала правдивое освещение RT ситуации на Западе

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Американская газета New York Times признала, что RT правдиво освещает «хаотичную» ситуацию в западных странах. Об этом говорится в материале издания.





Как передает газета, RT регулярно выпускает программы, которые демонстрируют западную демократию в состоянии хаоса.





«Сила этого нарратива отчасти проистекает из того, что он основан на определенной правде: многие страны Запада действительно находятся в состоянии хаоса», — пишет газета.