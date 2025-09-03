Делегация журналистов из Петербурга прибыла в Китай

03 сентября 2025, 11:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Китай в среду, 3 сентября, прибыла делегация журналистов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Петербургский дневник», отмечая, что возглавил группу главный редактор издания Кирилл Смирнов.





Отмечается, что 3 сентября журналисты прибыли в администрацию поселка Сюйхан района Цзядин. Смирнов поприветствовал и поблагодарил встречающую сторону от имени петербургской делегации. Он также выразил уверенность в плодотворности всей поездки.



Журналисты пробудут в Китае до 10 сентября и посетят несколько городов: Шанхай, Иу, Ханьчжоу и Гуаньчжоу.





«Что символично, делегация начала работу в 80-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны. По этому поводу в Китае прошел грандиозный военный парад», — говорится в материале.