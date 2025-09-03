Россияне массово скупают билеты в Китай после новости про безвизовый въезд
Россияне начали массово скупать билеты в Китай после новости о безвизовом въезде в страну. Только за сутки продажи авиабилетов выросли вдвое.
Напомним, что с 15 сентября 2025 года КНР вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Согласно данным «Яндекс Путешествий», после этого число купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза.
«Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период, а также доли поисковых запросов, посвященных визам и поездкам в Китай», — передает сервис.
К примеру, жители Санкт-Петербурга на 13% чаще стали бронировать отели в КНР с датой заезда с 15 сентября. По данным «Петербургского дневника», чаще всего туристы предпочитают поехать в Пекин и Шанхай.