Россияне массово скупают билеты в Китай после новости про безвизовый въезд

03 сентября 2025, 14:23

Фото: iStock/Fotonen

Россияне начали массово скупать билеты в Китай после новости о безвизовом въезде в страну. Только за сутки продажи авиабилетов выросли вдвое.





Напомним, что с 15 сентября 2025 года КНР вводит пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Согласно данным «Яндекс Путешествий», после этого число купленных авиабилетов в Китай с датой вылета 15 сентября и позднее выросло в два раза.





«Одновременно с этим наблюдается рост числа забронированных отелей на этот период, а также доли поисковых запросов, посвященных визам и поездкам в Китай», — передает сервис.