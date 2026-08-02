Американская компания запретила российским предпринимателям использовать «ботокс»
Американская фармацевтическая компания Allergan (сейчас входит в состав AbbVie) начала направлять российским предпринимателям претензии из-за использования слова «ботокс» в названиях брендов, рекламе и социальных сетях. Как сообщает Telegram-канал Baza, бизнесменам грозят судебными разбирательствами и обращениями в государственные органы.
Одно из таких уведомлений получила московский мастер по волосам Анастасия. Девушка пыталась зарегистрировать собственный товарный знак под названием «Анастасия BOTOX», а также использовала слоган с нецензурным словом. Именно это, по данным источника, особенно не устроило представителей Allergan, которые посчитали, что подобная реклама дискредитирует их бренд и наносит ущерб его репутации.
В досудебной претензии компания потребовала прекратить использование любых вариантов слова BOTOX в названии бизнеса, доменах сайтов, социальных сетях и рекламных материалах. Кроме того, предпринимательнице предложили отозвать заявку на регистрацию товарного знака и подписать обязательство о прекращении возможных нарушений. В противном случае компания пригрозила обратиться в Роспатент и антимонопольные органы. По словам самой Анастасии, она не ожидала такого развития событий и теперь всерьёз рассматривает возможность полного ребрендинга своего проекта.
Несмотря на то что оригинальный препарат Botox перестал поставляться в Россию ещё в 2022 году, права на товарный знак продолжают действовать. Компания Allergan активно защищает бренд по всему миру и, как правило, успешно выигрывает подобные споры.
При этом в России до настоящего времени не было громких судебных процессов именно из-за использования слова BOTOX в названиях бизнеса. Ранее разбирательства с участием Allergan касались главным образом производства и продажи контрафактной продукции, а не нарушения прав на сам товарный знак.
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