Американская компания запретила российским предпринимателям использовать «ботокс»

02 августа 2026, 13:07

Владелец бренда BOTOX начал рассылать предупреждения российскому бизнесу

Фото: Istock / Ruslan malysh

Американская фармацевтическая компания Allergan (сейчас входит в состав AbbVie) начала направлять российским предпринимателям претензии из-за использования слова «ботокс» в названиях брендов, рекламе и социальных сетях. Как сообщает Telegram-канал Baza, бизнесменам грозят судебными разбирательствами и обращениями в государственные органы.