Хирург назвал самую вредную для здоровья туалетную привычку
Причиной диареи, запора или геморроя часто становятся не скрытые болезни, а простые повседневные привычки. Об этом сообщил хирург, онколог, колопроктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский, передает «Лента.ру».
Колосовский указал, что длительное сидение на унитазе с телефоном представляет серьёзную угрозу для здоровья. Врач подчеркнул, что нормальный процесс очищения кишечника обычно занимает около трёх минут и происходит автоматически. Однако, когда человек отвлекается на экран, его внимание переключается на информацию, а сигналы от организма остаются без внимания.
Также специалист отметил, что длительное сидение приводит к растяжению внутренних связок, что, в свою очередь, ослабляет мышцы. Это может вызвать их внезапное перенапряжение или чрезмерное расслабление.
Кроме того, постоянное использование телефона во время посещения туалета может сформировать привычку, из-за которой организм теряет способность расслабляться самостоятельно. Это может привести к хроническим запорам, предупредил Колосовский.
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