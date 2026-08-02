Хирург назвал самую вредную для здоровья туалетную привычку

02 августа 2026, 12:14

Хирург Колосовский назвал долгое сидение в туалете с телефоном самой вредной привычкой

Фото: iStock/DenBoma

Причиной диареи, запора или геморроя часто становятся не скрытые болезни, а простые повседневные привычки. Об этом сообщил хирург, онколог, колопроктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский, передает «Лента.ру».