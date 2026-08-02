Россиян предостерегли от купания в фонтанах

02 августа 2026, 09:01

Онищенко: купание в фонтане может спровоцировать кожные заболевания

Фото: iStock/Stanislav Cema

Купание в фонтане может привести к переохлаждению организма и различным кожным заболеваниям. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.