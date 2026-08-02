Россиян предостерегли от купания в фонтанах
Купание в фонтане может привести к переохлаждению организма и различным кожным заболеваниям. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.
Специалист отметил, что фонтаны не предназначены для купания. Хотя теоретически можно заболеть, наглотавшись воды из фонтана, такая вероятность незначительна с эпидемиологической точки зрения, заявил Онищенко.
По его словам, в городских фонтанах используется водопроводная вода, качество которой регулярно контролируется. Однако купание в фонтане в прохладное время года может быть опасным. Онищенко объяснил, что вода в фонтанах не нагревается и постоянно обновляется, что может привести к переохлаждению организма.
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