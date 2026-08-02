Названы признаки, при которых готовую еду в магазине лучше не покупать
За низкой ценой готовой еды в супермаркетах — салатами, горячими блюдами, нарезками — часто скрывается не только экономия, но и реальная угроза для здоровья. Эксперт в области пищевой безопасности Алексей Почапский сообщил в беседе с «Газетой.Ru», на какие признаки стоит обратить внимание перед покупкой.
Производители используют несколько методов для снижения стоимости продукции, и многие из них не направлены на заботу о потребителе. Они заменяют натуральные ингредиенты более дешевыми аналогами: например, вместо сливочного масла применяют растительные жиры, а вместо мяса — соевый белок и воду.
Еще одна проблема связана с экономией на условиях хранения и транспортировки. Продукты могут перевозить в обычном автомобиле или оставлять в проходах между холодильниками при комнатной температуре.
Почапский рекомендует обращать внимание на несколько признаков. Если цена значительно ниже средней по рынку — например, салат стоит вдвое дешевле аналогичных товаров — это повод для беспокойства. Нечеткая или размытая маркировка, отсутствие полной информации о производителе могут свидетельствовать о попытке скрыть происхождение товара. Следы переклеивания этикеток и необычные цвета печати могут указывать на наличие контрафактной продукции.
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