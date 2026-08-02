Названы признаки, при которых готовую еду в магазине лучше не покупать

02 августа 2026, 09:30

Специалист пищевой безопасности Почапский: дешевые готовые салаты опасны

Фото: iStock/Minerva Studio

За низкой ценой готовой еды в супермаркетах — салатами, горячими блюдами, нарезками — часто скрывается не только экономия, но и реальная угроза для здоровья. Эксперт в области пищевой безопасности Алексей Почапский сообщил в беседе с «Газетой.Ru», на какие признаки стоит обратить внимание перед покупкой.