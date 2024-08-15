Американская многодетная семья получила временное убежище в РФ

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Свидетельство о временном убежище в РФ получила американская многодетная семья. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
«Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания», — отметила Волк.
Она добавила, американцы хотят получить в дальнейшем российское гражданство, поскольку считают, что в нашей стране безопаснее, уровень образования лучше, а традиционные ценности защищаются государством. Кроме того, многодетные семьи получают поддержку.
Лео и Шантель Хэер проживали ранее в Нью-Йорке, у них есть трое детей. Они захотели перебраться в РФ «на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования».
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