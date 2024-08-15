На маршруты в Химках вышли семь новых автобусов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Семь новых автобусов большого класса вместимостью до 100 пассажиров вышли на шесть маршрутов в Химках — №27, №28, №35, №41, №342 и №345, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Новый транспорт оборудован всем необходимым для безопасных поездок как пассажиров, так и водителей», — отметил начальник отдела транспорта и связи администрации округа Химки Денис Гаврилов.В автобусах установлены системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, USB-розетки для зарядки гаджетов, а также специальное место для инвалидной коляски с креплением и кнопкой связи с водителем. Кроме того, в автобусах есть система наклона кузова в сторону тротуара, чтобы облегчить посадку для маломобильных пассажиров.
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