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На маршруты в Химках вышли семь новых автобусов

15 августа 2024, 11:25
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Семь новых автобусов большого класса вместимостью до 100 пассажиров вышли на шесть маршрутов в Химках — №27, №28, №35, №41, №342 и №345, сообщает пресс-служба администрации городского округа.


«Новый транспорт оборудован всем необходимым для безопасных поездок как пассажиров, так и водителей», — отметил начальник отдела транспорта и связи администрации округа Химки Денис Гаврилов.
В автобусах установлены системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, USB-розетки для зарядки гаджетов, а также специальное место для инвалидной коляски с креплением и кнопкой связи с водителем. Кроме того, в автобусах есть система наклона кузова в сторону тротуара, чтобы облегчить посадку для маломобильных пассажиров.

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#химки
#автобусы
#общественный транспорт
Готовность капремонта двух участков теплосетей в Солнечногорске достигла 80%
15 августа 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Тепловые сети, расположенные на улицах Лесная и Почтовая в Солнечногорске, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объектов достигла восьмидесяти процентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Работы ведутся у дома №13 по Лесной улице и рядом с домом №28 на Почтовой улице. Капремонт стартовал 22 апреля текущего года, в задачи подрядчика входит демонтаж старых труб, прокладка новых трубопроводов и благоустройство территории. 16 июля были проведены испытания на герметичность и плотность новых трубопроводов. Сейчас проект выполнен на 80%», — говорится в сообщении.
Работы проводятся в рамках программы по ремонту и концессионного соглашения, генеральный подрядчик — инвестиционная компания «Энергетические Технологии».

Завершить капитальный ремонт в полном объёме планируется до 31 августа текущего года.

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#трубы
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Американская многодетная семья получила временное убежище в РФ
Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в РФ
15 августа 2024, 11:41

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Свидетельство о временном убежище в РФ получила американская многодетная семья. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
«Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания», — отметила Волк.

Она добавила, американцы хотят получить в дальнейшем российское гражданство, поскольку считают, что в нашей стране безопаснее, уровень образования лучше, а традиционные ценности защищаются государством. Кроме того, многодетные семьи получают поддержку.

Лео и Шантель Хэер проживали ранее в Нью-Йорке, у них есть трое детей. Они захотели перебраться в РФ «на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования».

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На маршруты в Химках вышли семь новых автобусов

На форуме «Армия» сдали более 44 литров крови

Глава Павлово-Посадского округа Семёнов проверил состояние территорий около школ
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#мвд
#мигранты
#мвд московской области
#ирина волк
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На форуме «Армия» сдали более 44 литров крови
Более 44 литров крови сдали посетители форума «Армия» за три дня
15 августа 2024, 11:23

Фото: iStock/AnnaStills

За три дня работы форума «Армия» 98 посетителей площадки сдали 44,1 литра крови. Об этом информирует Life.
Уточняется, что в числе доноров был мужчина, который сдал кровь порядка 25 раз. По его словам, он работает водителем.

Во время посещения форума мужчина решил еще раз выполнить процедуру. Согласно информации источника, десять посетителей форума стали донорами костного мозга.

Ранее сообщалось, что участник специальной военной операции из Бурятии подарил своему сыну, который страдает от болезни с 19 лет, один из органов, когда вернулся на малую родину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#донорская кровь
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Глава Павлово-Посадского округа Семёнов проверил состояние территорий около школ
15 августа 2024, 11:02

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Содержание территорий рядом со школами, общественных пространств и дворов проверил в ходе очередного обхода глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Замечаний много. Поручил службам навести порядок до Дня города. Это касается уборки мусора, окоса травы, уборки смета, опиловки кустов и другого», — сказал Денис Семенов.
Кроме того, на улице Урицкого ведутся работы по замене трубопровода, а в деревне Евсеево продолжается ремонт подъезда к школе. Асфальтовое покрытие обновят на проезжей части, тротуаре, а также под контейнерной площадкой и у входа в здание. А в парке «Дубрава» планируется нанести рисунок на забор.

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#павловский посад
#благоустройство
#денис семёнов
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В «Сбере» назвали слова и фразы, которые чаще всего используют мошенники
В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники
15 августа 2024, 11:01

Фото: istockphoto/G0d4ather

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники чаще всего используют такие фразы и слова: «МВД», «ФСБ», «Центральный банк», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС», «безопасный счет», когда пишут или звонят россиянам с просьбой перевести им деньги. Об этом информирует «РБК».
По словам Кузнецова, услышав эти фразы или слова в телефонном разговоре с неизвестным вам человеком — сразу прекращайте с ним общение.

Он добавил, что самыми распространенными мошенническими схемами являются звонки, в которых аферисты просят перевести деньги «на безопасный счет».

Мошенники могут притвориться сотрудниками мобильных операторов и предложить продлить ваш договор. Они могут написать вам в мессенджер с логотипом «Госуслуги» на аватарке и попросить оплатить долг. Помимо этого, могут представиться работниками социального фонда и сказать, что хотят пересчитать вашу пенсию. Или же они могут позвонить вам, чтобы узнать дату вашей диспансеризации.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что мошенника можно вычислить по фразе «Защищённые счета». Услышав о таких счетах, можно сразу бросать трубку, сказал он.

До этого сообщалось, что аферисты придумали новую схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ». В качестве жертв мошенники выбирают пенсионеров и людей среднего возраста, потому что они часто доверчивы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#счёт
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Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира 2024 года
15 августа 2024, 10:59

Фото: iStock/SeventyFour

Семь российских высших учебных заведений вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) этого года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на результаты исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.
Уточняется, что в данном рейтинге конкретные места присваивались первым ста вузам. Московский государственный университет (МГУ) попал в группу со 101 по 150 места.

Также в рейтинг вошли: Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

В рейтинг прошло года вошли 9 российских вузов.

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#конференция
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900 тысяч детских желаний, собранных на выставке «Россия», отправили в космос
15 августа 2024, 10:41

Фото: Пресс-служба выставки «Россия»

15 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправили мечты юных посетителей выставки «Россия», которые были собраны во время акции «Капсула мечт». Об этом сообщили в пресс-службе выставки «Россия»
Уточняется, что за пуском ракеты наблюдали молодые люди из всех 89 российских регионов, которые одержали победу в проекте «Космическая экспедиция Первых». Заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина отметила, что достижения, представленные на выставке, в свое время тоже были чьей-то мечтой, которая воплотилась в жизнь.

«Мы постарались показать детям, что Россия — это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия», — подчеркнула Звягина.

Мечты юных посетителей выставки собирали в Павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей». Во время экскурсии дети загадывали желания, после чего они были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную систему.

Директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин пожелал каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь.

«Роскосмос — это сплав мечты и технологий! Присоединяйтесь к нашим образовательным и просветительским проектам, мечтайте, действуйте смело и помните, вы и есть будущее нашей космической отрасли и России», — заключил Шишкин.

Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение 3 дней они знакомились с работой Байконура. На космодроме дети посетили Музей истории космодрома, осмотрели стартовый комплекс «Гагаринский старт», памятник первому искусственному спутнику Земли и другие объекты.

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Новая школа в Мытищах получила разрешение на ввод в эксплуатацию
15 августа 2024, 10:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школе на 500 учеников, построенной на территории жилого комплекса «Скандинавский» в городском округе Мытищи, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В школу обустроены учебные кабинеты, лаборантские, помещения для групп продлённого дня для младшеклассников, библиотека, спортивные залы, актовый зал, библиотека и медпункт. На прилегающей территории установлены спортивные площадки, обустроены зоны для игры, а также место для торжественных общешкольных мероприятий», — говорится в сообщении.
Школа построена за счёт девелопера ГК ФСК по договору о комплексном развитии территории. Теперь новое учебное заведение будет передано в собственность муниципалитета.

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#мытищи
#школа
#строительство
#минжилполитики мо
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Заслуженный артист России Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая ЗАЭС
15 августа 2024, 10:36

РИА Новости/Александр Иванов

Представитель заслуженного артиста России Антон Коробков-Землянский заявил, что Shaman посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС. Об этом информирует РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что певец приехал поддержать бойцов российской армии в горячих точках СВО 13 и 14 августа.

Была устроена творческая встреча в Токмаке, где исполнитель выступил для персонала Запорожской АЭС. Помимо этого, Shaman очень порадовался темпам восстановления Мариуполя и устроил жителям благотворительный сольный концерт.

По словам артиста, город возрождается из руин и возвращает былое величие.

«Я выступал тут во Дворце детского и юношеского творчества после освобождения города. Крыша была пробита снарядами, а на фасаде зияли следы автоматных очередей, не было даже отопления. А теперь это современный концертный зал, оборудованный по последнему слову техники. И это всё сделали наши, русские люди», — сказал он.

SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов. Заслуженный артист России. За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.

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