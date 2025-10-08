Американская стримерша Fandy рожала в прямом эфире на Twitch
Американская стримерша Fandy показала на Twitch собственные роды. В пике за трансляцией наблюдали десятки тысяч зрителей одновременно. Об этом пишет Where is The Buzz (WITB).
Всего прямой эфир продлился восемь часов. Большую часть времени заняла подготовка, когда акушер и семья девушки обсуждали предстоящий процесс и всячески подбадривали ее. После появления новорожденной на свет ей выбрали имя — девочку назвали Луной.
Стоит отметить, что под конец к чату присоединился гендиректор платформы Дэн Клэнси и поздравил новоиспеченную маму.
Известно, что Fandy ведет трансляции на Twitch с 2016 года. Чаще всего ее эфиры проходят в игре World of Warcraft. По состоянию на октябрь этого года на ее канал подписаны почти 370 человек.
Читайте также: