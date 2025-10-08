Рок-звезда разбилась на фургоне в Нью-Йорке

08 октября 2025, 11:26

Рок-звезда Энн Эвертон погибла в ДТП с полицейской машиной в Нью-Йорке

Фото: iStock/eugenesergeev

Американская рок-звезда Энн Эвертон погибла в ДТП в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Metro.





Авария произошла 3 октября на межштатной автомагистрали 87. В тот день 43-летняя женщина с коллегой по группе и мужем Брайаном Данилоски направлялась в Монреаль.

«Фургон, которым управляла пара, врезался в патрульную машину полиции, когда офицер останавливал их с включенными проблесковыми маячками», — сказано в материале.