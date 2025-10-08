Рок-звезда разбилась на фургоне в Нью-Йорке
Американская рок-звезда Энн Эвертон погибла в ДТП в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Metro.
Авария произошла 3 октября на межштатной автомагистрали 87. В тот день 43-летняя женщина с коллегой по группе и мужем Брайаном Данилоски направлялась в Монреаль.
«Фургон, которым управляла пара, врезался в патрульную машину полиции, когда офицер останавливал их с включенными проблесковыми маячками», — сказано в материале.Певица получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Прибывшие на вызов медики госпитализировали одного полицейского и супруга погибшей, травмы которого оказались тяжелыми. Сейчас в социальных сетях собирают средства на его лечение и реабилитацию.
Ранее сообщалось, что бразильская блогерша Луана Араужо погибла в ДТП в свой день рождения.