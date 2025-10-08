В Бразилии мужчина изнасиловал собаку, за что его запытали до смерти
В Бразилии 48-летний Фабиу Лопес затащил соседскую собаку к себе во двор и изнасиловал. Об этом сообщают СМИ.
Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда владельцы собаки узнали о случившемся, они сразу сообщили об этом правоохранителям. Полиция задержала фигуранта, разрешив до суда побыть на свободе.
Спустя некоторое время Фабиу нашли мертвым. Неизвестные похитили его, избили и запытали. На теле зафиксированы множественные гематомы и травмы. О том, кто именно мог совершить убийство, информации нет.
