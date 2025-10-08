Ядовитая змея заползла ночью в дом и смертельно укусила маленького ребенка

08 октября 2025, 08:56

В Индии от укуса ядовитой змеи скончались четырехлетняя девочка и ее тетя

Фото: iStock/SzymonBartosz

В индийском штате Махараштра четырехлетняя девочка Пранави Бхоир и ее 24-летняя тетя Шрути Такур погибли после нападения ядовитой змеи, предположительно крайта. Об этом пишет газета The Times of India.