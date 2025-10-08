Достижения.рф

Ядовитая змея заползла ночью в дом и смертельно укусила маленького ребенка

В Индии от укуса ядовитой змеи скончались четырехлетняя девочка и ее тетя
Фото: iStock/SzymonBartosz

В индийском штате Махараштра четырехлетняя девочка Пранави Бхоир и ее 24-летняя тетя Шрути Такур погибли после нападения ядовитой змеи, предположительно крайта. Об этом пишет газета The Times of India.



Трагический инцидент произошел в ночь на 5 октября в районе Кхамбалпада, когда малышка пришла в гости к дедушке. Пока все спали, опасная рептилия заползла в комнату и укусила двоих из них. После этого пострадавших госпитализировали и ввели им противоядие. Изначально местные врачи заверяли родственников, что жизни пациенток вне опасности.

Но позже состояние обеих резко ухудшилось, что потребовало срочной перевозки в специализированное медучреждение. К несчастью, во время транспортировки сердце девочки остановилось, а ее тетя скончалась через два дня в больнице.

Семья погибших организовала акцию протеста возле здания департамента здравоохранения, потребовав тщательного расследования всех обстоятельств. По ее мнению, причиной смерти стало отсутствие в первой клинике отделения интенсивной терапии и необходимого оборудования для оказания экстренной помощи.

Лидия Пономарева

