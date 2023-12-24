Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

Фото: istockphoto/Vladimir Melnikov
Стартовало рождественское путешествие Санта-Клауса.
Санта-Клаус пролетел над территорией РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).
Программа NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту) поводится силами Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года.
Перед Рождеством NORAD Tracks Santa сообщает публику о маршруте Санты, после того как Санта с мешком подарков на оленьей упряжке отправляется с Северного полюса.
Легенда гласит, что военные отслеживают путь Санты при помощи инфракрасных датчиков, фиксирующих свечение красного носа северного оленя Рудольфа. Именно он не позволяет упряжке сбиться с верного пути.
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Программа NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту) поводится силами Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента с 1955 года.
«Санта в России!» —сообщили в NORAD. По данным военных, полет Санта-Клауса состоялся над селами Уэлен и Лаврентия в Чукотском районе, а потом над Анадырем и Магаданом, в 14:23 по мск он находился в районе села Эссо в Камчатском крае.Традиция отслеживать маршрут саней Санты возникла в 1955 году, когда в одной из колорадских газет напечатали неверный номер телефона универмага. Туда дети могли позвонить и поговорить с Сантой. Номер относился к континентальному командованию воздушной обороны. Дежурный офицер заверял детей, что Санта в пути и подарит все подарки по расписанию.
Легенда гласит, что военные отслеживают путь Санты при помощи инфракрасных датчиков, фиксирующих свечение красного носа северного оленя Рудольфа. Именно он не позволяет упряжке сбиться с верного пути.
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Мария Фирсова