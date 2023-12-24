Путешественник из России объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

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Российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни.
Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен».
По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях.
Лучшее место для жизни, по мнению Малых, Стамбул.
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По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях.
«Стоящий на стыке Европы и Азии, этот город впитал в себя множество разных культур и веяний, что и сформировало его сегодняшний неповторимый облик», —говорит Юрий Малых.По его словам, турецкий город оказался ему близким. Также в городе жвёт большое количество красивых девушек. На второй строчке, по мнению блогера, столица Перу — Лиму.
«Город сам по себе громаден, и есть в нем кварталы, в которых не то что жить, в них зайти опасно. Но если взять богатые районы, то это просто рай», — говорит Юрий Малых.Также в топ самых удобных городов для жизни блогер включил Санкт-Петербург. На четвертом месте Париж.
«Совсем не такой красочный, как его малюют, но все же достаточно удобен и хорош», — сказал в заключении путешественник.Читайте также:
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Мария Фирсова