Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Путешественник из России объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

Путешественник из России объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

24 декабря 2023, 18:28
Фото: istockphoto/baris canverenler

Фото: istockphoto/baris canverenler

Российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни.
Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях.

Лучшее место для жизни, по мнению Малых, Стамбул.

«Стоящий на стыке Европы и Азии, этот город впитал в себя множество разных культур и веяний, что и сформировало его сегодняшний неповторимый облик», —говорит Юрий Малых.
По его словам, турецкий город оказался ему близким. Также в городе жвёт большое количество красивых девушек. На второй строчке, по мнению блогера, столица Перу — Лиму.

«Город сам по себе громаден, и есть в нем кварталы, в которых не то что жить, в них зайти опасно. Но если взять богатые районы, то это просто рай», — говорит Юрий Малых.
Также в топ самых удобных городов для жизни блогер включил Санкт-Петербург. На четвертом месте Париж.

«Совсем не такой красочный, как его малюют, но все же достаточно удобен и хорош», — сказал в заключении путешественник.
Читайте также:

В Германии сирийских туристов приняли за мигрантов и пытались задержать

Немка побывала в России и объяснила, почему завидует русским женщинам

Россиянка рассказала, какие типажи женщин любят итальянцы
#туризм
#туристический маршрут
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна, в каких странах самые дешевые и дорогие новогодние блюда
В Венгрии самое дешёвое новогоднее блюдо, а в Японии— самое дорогое
24 декабря 2023, 19:13

Фото: istockphoto/flyingv43

Венгрия оказалась страной с самым дешевым новогодним блюдом, а Япония оказалась с самым дорогим.
РИА Новости сообщает о цене новогодних блюд в разных странах.

В Венгрии порция новогодней фаршированной капусты оценивается в $2,5. В составе блюда различные ингредиенты: свиная рулька, сало, свиной жир, капуста, рис. Венгерский праздничный обойдётся в $78.

Самым дорогим блюдом в Новый год оказалась японская гречневая лапша с бульоном и обжаренными креветками, овощами, грибами, а также рыбой. Порция блюда обойдется в $10,8.

Ранее российский путешественник Юрий Малых объездил полмира и рассказал о лучших городах для жизни.

Своё мнение он сообщил в личном блоге на платформе «Дзен». По словам туриста, он пожил несколько месяцев в 9 городах, а дольше недели пробыл в 20-30 локациях. Лучшее место для жизни, по мнению малых, Стамбул.

Читайте также:

Путешественник из России объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

В Германии сирийских туристов приняли за мигрантов и пытались задержать

На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма
#еда
#продукты
#путешествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии сирийских туристов приняли за мигрантов и пытались задержать
24 декабря 2023, 16:41

Фото: istockphoto/paulprescott72

Участников туристического клуба из Германии посчитали нелегальными мигрантами и попытались задержать.
The Guardian сообщает, что в ноябре группа туристов сирийского происхождения решила отправиться в четырехдневный горный поход на восток Германии, в Саксонскую Швейцарию. В походе участвовали 55 человек, многие из них говорили между собой на арабском.

Вероятно, жители одной из деревень приняли туристов за нелегальных мигрантов. Сирийцы часто пересекают в этом районе границу между Германией и Чехией. Люди позвонили в полицию.

Инцидент случился после первого дня, которые туристы провели в горах. Группа возвращалась в хостел. В этот момент путь им преградила полицейская машина. Полицейские выяснили, что все сирийцы находятся в германии легально. В итоге правоохранители пожелали хорошего дня и уехали.

«Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», — говорит организатор похода Айхам Тахан.
Туристический клуб организовала группа волонтеров в 2016 году. Многие из них родом из Сирии. Цель клуба заключалась в том, чтобы помочь эмигрантам найти друзей и получше узнать новую страну.

«Многие участники оказались очень недовольны. Некоторые обиделись, посчитав произошедшее расизмом. Другие считают это типичным немецким поведением», — сообщил журналистам Тахан.
Читайте также:

На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма

Россиянка рассказала, какие типажи женщин любят итальянцы

Немка побывала в России и объяснила, почему завидует русским женщинам
#сирия
#германия
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На сочинских курортах закрыли трассы и канатные дороги из-за мощного шторма
23 декабря 2023, 16:35

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

На горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» из-за мощного шторма, который обрушился на Сочи, закрыли трассы и почти все канатные дороги.
SHOT сообщает, что в данный момент курорт «Роза Хутор» засыпает снегом. Туристы сообщают о плохой видимости. Единственная канатная дорога, которая работает, «Олимпия». Она действует в разгрузочном режиме. Количество кабинок на ней уменьшили для снижения нагрузки на трос. В результате сотни отдыхающих начали толпиться в очередях.

Аналогичная ситуация и на курорте «Красная Поляна», где закрыли все трассы, подъёмники и канатные дороги.

Сообщается, что работают зоны развлечения на территории, к примеру, ферма северных оленей.

В Сочи действует штормовое предупреждение. До 25 декабря синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Зимние пляжи закрыли.

В горах очень сильный ветер с порывами до 27 м/с и мощный снегопад. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация стоит на контроле городского оперативного штаба.

Читайте также:

В Сочи зимние пляжи приостановили работу из-за шторма

Пробка из 300 автомобилей образовалась на границе России и Польши

В России более 4,9 млн должников не смогут выехать за границу
#сочи
#курорты
#новости
#погода
#снег
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Рождественская сказка Федерации бокса России» начнет работать в Серпухове
22 декабря 2023, 16:36

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

С 29 декабря заработает благотворительная сказочная Новогодняя ёлка в Серпухве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Благотворительное мероприятие пройдет с 29 декабря 2023 по 8 января 2024 года на площадке Пляж на Оке «Серпуховские Мальдивы».

Для гостей будут работать современные аттракционы и зоны активного отдыха, проведут праздничные представления, квесты, розыгрыши подарков,а также множество бесплатных активностей и мастер-классов от именитых боксёров.

Также для детей будут проводится спектакли русских народных сказок и выступления таких звезд как Ольга Бузова, Gayazovs Brothers, просто Лера, группа RASA и многие другие.

Кроме этого, на территории парка работает бесплатный каток и развлечения по мотивам русских сказок.

Стоит отметить, что перед посещением мероприятия всем желающим нужно обязательно пройти обязательную бесплатную регистрацию на официальном сайте благотворительной акции.

Читайте также:

«Новогодняя экология» пройдет в выходные в парках Московской области

В Подмосковье уже работают более 250 ёлочных базаров

Этой зимой пройдёт 10 тыс мероприятий проекта «Зима в Подмосковье»
#подмосковье
#каток
#аттракционы
#бокс
#мероприятия
#развлечения
#благотворительная акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Новогодняя экология» пройдет в выходные в парках Московской области
22 декабря 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Парки Московской области приглашают жителей и гостей региона на мероприятие «Новогодняя экология». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 24 декабря в парках на территории всего региона. В рамках программы гости и жители округа смогут принять участие в ярмарках изделий ручной работы, мастер-классах и эко-лекциях.

Выставка «Эко-Елка» и новогодняя стена пожеланий «Я желаю…» пройдут в парке «Крестов Брод» городского округа Шатура. В Химках будут работать мастерская крафт-подделок, лаборатория эко-перфоманса и ярмарка изделий ручной работы.

Изготовить деревянных и тряпичных кукол желающие смогут в парке городского округа Серебряные Пруды, а после насладиться настоящим ароматным чаем из самовара на дровах.

Также конкурс поделок «Новая жизнь старым вещам» проведут в Орехово-Зуевском парке, а авторская столярная мастерская будет ждать гостей в Сергиевом Посаде.

Полный список парков и расписание можно ​найти на ​сайте министерства культуры и туризма Московской области

Читайте также:

В столичном парке «Зарядье» пройдут Дни Московской области

В Серпухове открылась выставка «Маковские. Константин и Владимир»

У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»
#конкурс
#выставка
#ярмарка
#жизнь
#ёлка
#жители
#лаборатория
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В столичном парке «Зарядье» пройдут Дни Московской области
21 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба Мостуризма

В парке «Зарядье» 22-24 декабря проведут Дни Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Гостей парка ждёт презентация культурно-развлекательной программы проекта «Зима в Подмосковье». Посетители узнают интересные факты о Московской области, чем знамениты и привлекательны для туристов Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Серпухов, Подольск, Клин, Солнечногорск, Волоколамск и Егорьевск», – говорится в сообщении.
Желающие смогут поучаствовать в познавательной викторине «Кто хочет стать туристом Города С.?», которую проведут на стойке Серпухова. Нужно будет ответить на 10 вопросов об этом городе, правильность которых проверят консультанты.

На стойке Зарайска можно будет познакомиться с разнообразными вкусами коврижек, послушать истории о географических открытиях и тайных свойствах специй, угадать запахи настоящих и синтезированных ингредиентов.

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» подготовил историческую викторину. Сотрудники расскажут о знаковых событиях и местах Волоколамска, интересных туристических объектах. Будет работать фотозона с корзиной воздушного шара.

Помимо этого, состоятся презентации коломенского музея-мануфактуры «Душистыя радости», музейных программ и фестивалей от Музея-заповедника Петра Чайковского в Клину, программ музея ёлочной игрушки «Клинское подворье». Также пройдут дегустации, розыгрыши призов и многое другое.

Мероприятие организовано в рамках совместного проекта «Москва Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который этим летом запустили Министерство культуры и туризма Подмосковья и Комитет по туризму города Москвы.

Два региона активно разрабатывают совместные туристические продукты, чтобы увеличить рост перекрёстного турпотока. Проект включает 10 межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить собственное идеальное путешествие. Маршруты размещены на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru и на цифровом туристическом сервисе RUSSPASS.

Читайте также:

В Подмосковье первые 500 слушателей получили дипломы о переподготовке в сфере туризма

В Серпухове открылась выставка «Маковские. Константин и Владимир»

У Главного храма Вооружённых сил откроют фестиваль «Наша зима»
#туризм
#туристический маршрут
#новый год
#подмосковье
#московская область
#москва
#туристы
#парк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественник Сигал назвал преимущества путешествий по России
Общественник Сигал: Путешествовать по России дешевле и проще
20 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/walencienne

Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал заявил, что путешествия внутри России более выгодны финансово и проще.
«Отдыхать в России намного дешевле, чем за границей. Плюс путешествовать внутри страны гораздо проще с точки зрения подготовки документов. Также можно получить хороший сервис, поскольку внутренний туризм реально набрал популярность за последние годы, и есть определённые элементы состязательности между регионами. Туристический потенциал только начинает раскрываться ввиду того, что Россия — это страна больших расстояний», — пояснил в беседе с RT Сигал.

При этом, отмечается, что и подготовка специалистов в сфере туризма ведётся на должном уровне. Так, ранее Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства, созданный на базе Российского государственного университета туризма, выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Кроме того, известно, что Министерство труда РФ предложило с 2024 года разрешать бесплатное переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Forbes, сейчас такое право есть у граждан старше 50 лет, мам детей дошкольного возраста, не имеющих работы, а также россиян с инвалидностью и безработных.

Читайте также:

В Подмосковье первые 500 слушателей получили дипломы о переподготовке в сфере туризма

Турист побывал в Монголии и удивился культу грудного молока в стране

Москвичи чаще других жителей РФ посещали Петербург в 2023 году
#россия
#туризм
#подготовка
#сервис
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье первые 500 слушателей получили дипломы о переподготовке в сфере туризма
20 декабря 2023, 11:36

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства выдал дипломы о профессиональной переподготовке первым 500 слушателям. Центр был создан в августе на базе Российского государственного университета туризма, рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«Бесплатное обучение предоставили для 500 специалистов. Оно проходило по 10 программам и охватило фактически все сферы туристической деятельности. Уверен, что все участники программы успешно применят полученные профессиональные навыки на практике», – сказал первый замминистра культура и туризма Московской области Алексей Шимко.
В списке программ – туроперейтинг и экскурсионное обслуживание, гостиничное хозяйство и ресторанный бизнес, въездной туризм из Китая, промышленный, сельскохозяйственный и патриотический туризм, государственное и муниципальное управление.
«Обучение производилось с сентября по декабрь. Слушатели не только усвоили предлагаемые теоретические знания, но и освоили практические навыки. По итогам курсов они под руководством партнёров программ подготовили собственные проекты», - подчеркнул ректор РГУТИС Александр Федулин.
Проект подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства реализован по поручению президента России.

Читайте также:

Посол гостеприимства Подмосковья представила регион на встрече сообщества

Подмосковье стало лауреатом туристической премии Russian Traveler Awards 2023

Московская область стала лучшим регионом туристической сувенирной продукции
#минкульт мо
#туризм
#диплом
#образование
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове открылась выставка «Маковские. Константин и Владимир»
Серпуховский историко-художественный музей представил выставку «Маковские. Константин и Владимир»
20 декабря 2023, 10:40

Фото: Радио 1

В экспозиции покажут почти 90 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИЙ им. А.С. Пушкина и другие.
Этим проектом музей презентует свое новое выставочное пространство, открытое в отреставрированном Каретном сарае, здание которого является объектом культурного наследия и входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых.

Фото: Радио 1

«Картины обоих братьев активно покупали и их работы оказались разбросаны не только по территории России, но и за ее пределами. И чтобы увидеть такое многообразие, нужно совершить большое путешествие по России. И своим выставочным проектом даем такую возможность в Серпухове», - поделилась Жанна Алейникова, директор Серпуховского историко- художественного музея.

Фото: Радио 1

Проект в Серпухове впервые соберет в одном выставочном пространстве работы всех циклов Константина (1839-1915) и Владимира Маковских (1846-1920), предоставленные ведущими федеральными музеями. Главной темой изучения кураторов проекта становится связь живописи Маковских с литературными и музыкальными сюжетами этого периода, что станет центром экспозиции.

«Маковские очень разные по направлению своего творчества, но они были очень близки. Поэтому выставка получилась интересная благодаря тому, что братья такие разные в творчестве, но общие корни здесь ощущаются», - отметила Елена Нестерова, профессор академии художеств им. Репина.

Фото: Радио 1

Творчество братьев Маковских значительных художников в русском искусстве второй половины 19 века - наглядно показывает традиции и новаторство отечественной живописи, отражает историю России и переживания современников. Выставка «Маковские. Константин и Владимир» готовится к 105-летию музея и станет первым проектом в открытом после реставрации новом пространстве музея - бывшем «Каретном сарае». Выставка будет работать до 19 мая 2024.

Читайте также:

На выставке в Коломне впервые представят редкие шёлковые ткани и костюмы со всей России.

На ВДНХ открылась «Новогодняя почта».

В Подмосковье состоится спектакль от звезд театра «Русский балет» с юными танцорами.
#подмосковье
#музей
#выставка
#серпуховский музей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф