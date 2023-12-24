В Германии сирийских туристов приняли за мигрантов и пытались задержать

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Участников туристического клуба из Германии посчитали нелегальными мигрантами и попытались задержать.
The Guardian сообщает, что в ноябре группа туристов сирийского происхождения решила отправиться в четырехдневный горный поход на восток Германии, в Саксонскую Швейцарию. В походе участвовали 55 человек, многие из них говорили между собой на арабском.
Вероятно, жители одной из деревень приняли туристов за нелегальных мигрантов. Сирийцы часто пересекают в этом районе границу между Германией и Чехией. Люди позвонили в полицию.
Инцидент случился после первого дня, которые туристы провели в горах. Группа возвращалась в хостел. В этот момент путь им преградила полицейская машина. Полицейские выяснили, что все сирийцы находятся в германии легально. В итоге правоохранители пожелали хорошего дня и уехали.
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Вероятно, жители одной из деревень приняли туристов за нелегальных мигрантов. Сирийцы часто пересекают в этом районе границу между Германией и Чехией. Люди позвонили в полицию.
«Странно, что люди вызвали из-за нас полицию, когда мы занимались самым немецким видом отдыха, который только можно представить, а именно горным восхождением», — говорит организатор похода Айхам Тахан.Туристический клуб организовала группа волонтеров в 2016 году. Многие из них родом из Сирии. Цель клуба заключалась в том, чтобы помочь эмигрантам найти друзей и получше узнать новую страну.
«Многие участники оказались очень недовольны. Некоторые обиделись, посчитав произошедшее расизмом. Другие считают это типичным немецким поведением», — сообщил журналистам Тахан.Читайте также:
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Мария Фирсова