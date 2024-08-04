Американские врачи отказались лечить раненого сына Джигарханяна

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Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, который получил ранение в результате обстрела в США, проходит реабилитацию в домашних условиях, так как американские врачи отказались лечить его бесплатно. Об этом информирует «Московский комсомолец».
По словам Джигарханяна-младшего, он отказался ночевать в больнице, поскольку это стоило бы 36 тысяч долларов, что является большой суммой. Он отметил, что в настоящее время находится дома.
Степан добавил, что ранение серьезное, однако он чувствует себя неплохо.
Напомним, 58-летний Степан Джигарханян стал случайным свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Одна задела голову Джигарханяна-младшего по касательной.
Ранее сообщалось, что таксист выстрелил в голову пассажиру на севере столицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Степан добавил, что ранение серьезное, однако он чувствует себя неплохо.
Напомним, 58-летний Степан Джигарханян стал случайным свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Одна задела голову Джигарханяна-младшего по касательной.
Ранее сообщалось, что таксист выстрелил в голову пассажиру на севере столицы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова