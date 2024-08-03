Опубликовано фото Дурова с тремя младшими детьми

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Издание Forbes опубликовало фото основателя мессенджера Telegram Павла Дурова с детьми от его подруги Ирины Болгар, которая проживает в Швейцарии. Снимок доступен на сайте журнала.
Уточняется, что юристка Ирина Болгар также прислала изданию копии подтверждающих документов: свидетельств о рождении детей, о признании Дуровым отцовства, нотариально заверенных переводов этих документов на французский и английский языки.
На снимке изображен сам Дуров, который держит в руках светловолосого мальчика. Рядом с ним стоит женщина, предположительно, Ирина Болгар. Справа от нее — еще двое детей, девочка и мальчик постарше.
Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.
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На снимке изображен сам Дуров, который держит в руках светловолосого мальчика. Рядом с ним стоит женщина, предположительно, Ирина Болгар. Справа от нее — еще двое детей, девочка и мальчик постарше.
Напомним, накануне основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что он оказался биологическим отцом для более ста детей, родившихся в 12 разных странах после его донорства спермы. По словам российского бизнесмена, он также намерен открыть свой открыть свой ДНК-код.
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Екатерина Коршунова