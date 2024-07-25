Таксист выстрелил в голову пассажиру на севере Москвы

Таксист выстрелил в голову пассажиру на севере столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что конфликт произошел на Международном шоссе, неподалеку от авиагавани Шереметьево. Водитель, не справившись с управлением, влетел в отбойник. Скандал усилился, водитель достал травматический пистолет и несколько раз спустил курок.