Таксист выстрелил в голову пассажиру на севере Москвы

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Таксист выстрелил в голову пассажиру на севере столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Уточняется, что конфликт произошел на Международном шоссе, неподалеку от авиагавани Шереметьево. Водитель, не справившись с управлением, влетел в отбойник. Скандал усилился, водитель достал травматический пистолет и несколько раз спустил курок.
Пострадавшего госпитализировали. Сейчас прокуратура решает вопрос об открытии уголовного дела по статье «Покушение на убийство». По другой информации, все случилось на заправке.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области танк наехал на автомобиль марки «Нива».
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«По предварительным данным, пассажир набросился на водителя и начал его душить», — сообщили журналистам РЕН ТВ стражи порядка.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области танк наехал на автомобиль марки «Нива».
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Никита Кротов