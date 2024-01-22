Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы

Фото: сайт Кремля
Избирательный штаб Дональда Трампа выразил благодарность губернатору Флориды Рону Десантису за решение выйти из президентской гонки и призвал всех членов республиканской партии объединиться вокруг бывшего президента для достижения победы над текущим американским лидером Джо Байденом, передает РИА Новости.
Десантис, ранее считавшийся основным конкурентом Трампа за республиканскую номинацию, отказался от участия в гонке в пользу бывшего президента.
Главным конкурентом Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на выборах остается бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
Читайте также:
Десантис вышел из гонки за пост президента США, поддержав Трампа
WSJ: Зеленский пользуется военным положением, чтобы устранить конкурентов
Трамп назвал США свалкой
«В последующие несколько дней, ведущих к предстоящей победе Дональда Дж. Трампа в Нью-Гемпшире, для нас честь получить поддержку губернатора Рона Десантиса и многих других бывших кандидатов в президенты. Пришло время для всех республиканцев объединиться вокруг президента Трампа, с целью победить Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству», - говорится в заявлении.
Читайте также:
Десантис вышел из гонки за пост президента США, поддержав Трампа
WSJ: Зеленский пользуется военным положением, чтобы устранить конкурентов
Трамп назвал США свалкой
Артем Кузьмин