Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы

Начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Артем Буторин заявил, что Белоруссия в соответствии с новой Военной доктриной будет рассматривать нападение на своих союзников как нападение на свою территорию. Об этом Буторин сообщил в интервью телеканалу СТВ.