Илон Маск отказался голосовать за Байдена

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Американский бизнесмен и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск отказался поддерживать кандидатуру текущего президента США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах.
«Я не могу представить, чтобы я проголосовал за Байдена в этот раз», — написал Маск в социальной сети X (бывший Twitter).Этим он отреагировал на свои предыдущие заявления, сделанные в интервью телеканалу CNBC в 2020 году, где он признавался, что поддержал Джо Байдена на предыдущих выборах.
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