Американских военных начнут увольнять из-за раздражения после бритья и заставят ходить на лазерную эпиляцию
Military.com: американских военных начнут увольнять за раздражение после бритья
В США военных, которые страдают псевдофолликулитом (раздражением) после бритья бороды, начнут подвергать принудительной лазерной эпиляции или увольнять, сообщил Military.com, ссылаясь на должностных лиц вооруженных сил и внутренние документы.
«Те, кому требуется освобождение от бритья более 12 месяцев в течение двухлетнего периода, могут быть выгнаны из армии», — отмечалось в материале.
Известно, что раздражением после бритья бороды страдает 60 процентов темнокожих мужчин. Эксперты американского колледжа дерматологии обратили внимание, что воздействие лазера может спровоцировать образование рубцов и изменение пигментации подобной кожи.
«Разумеется, это расово мотивировано. Тактических причин нет: вы можете выглядеть профессионально и с растительностью на лице», — подчеркнул один старший унтер-офицер на условиях анонимности.
Новые правила начнут действовать в ближайшие недели.