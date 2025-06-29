В России с 1 июля вводится ГОСТ на школьную форму
В России с 1 июля начнет действовать ГОСТ с требованиями на школьную форму. Об этом сообщает РИА Новости.
«Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной - эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля», — передает агентство.
Теперь форма по ГОСТу будет изготовлена в деловом стиле, а ее покрой должен будет обеспечивать удобство как в сидячем положении, так и при ходьбе. К тому же форма должна носить эстетический характер и не иметь запрещенных символик. По ГОСТу на одежде будут размещать государственные и патриотические знаки.