Великобритания начнет использовать штрафы для борьбы с ожирением
Те супермаркеты в Великобритании, которые не продают здоровую пищу, могут получить штраф. Подобные меры, как пишет Bloomberg, предусмотрены в новом правительственном плане по борьбе с ожирением.
По данным Департамента здравоохранения и социального обеспечения (DHSC), «стандарт здорового питания» начнут применять к розничным торговцам и производителям, согласно 10-летней стратегии по сокращению заболеваний, связанных с питанием. Магазины должны будут добиться некоторых обязательных целевых показателей, к примеру, проводить акции, в рамках которых уменьшатся цены на более полезные товары. Те супермаркеты, которые не справятся, получат штрафы.
Как уточнил британский министр здравоохранения Уэс Стритинг, если бы все люди с лишним весом уменьшили потребление калорий примерно на 200 в день, то уровень ожирения снизился бы в два раза. В то же время министр охраны окружающей среды Стив Рид сообщил о необходимости кормить граждан более здоровой пищей — так можно способствовать экономическому успеху продовольственного сектора.
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