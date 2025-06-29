Великобритания начнет использовать штрафы для борьбы с ожирением

29 июня 2025, 13:17

Bloomberg: в Британии начнут штрафовать супермаркеты, не продающие здоровую пищу

Фото: iStock/ Valente Romero Sanchez

Те супермаркеты в Великобритании, которые не продают здоровую пищу, могут получить штраф. Подобные меры, как пишет Bloomberg, предусмотрены в новом правительственном плане по борьбе с ожирением.