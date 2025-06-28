В США разбросали с вертолета сотни долларов по просьбе умершего бизнесмена
Денежный дождь из тысяч долларов устроили в США по завещанию владельца автомойки
В США устроили денежный дождь. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В Детройте сотни долларов упали с неба на жителей города. Общая сумма составила 1 тыс. долларов. По данным SHOT, это была последняя просьба владельца автомойки, который недавно скончался.
Для акции перекрыли одну из улиц города, куда пришли люди. Вскоре в небе появился вертолет, с которого начали сбрасывать настоящие купюры. Жители спокойно забирали доллары, а через 30 минут улицу снова открыли.
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