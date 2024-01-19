Американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне

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Аппарат Peregrine от американской компании Astrobotic завершил свою миссию после неудачного лунного полета, сообщила производящая компания.
Изначально предполагалось, что Peregrine войдет в атмосферу Земли над южной частью Тихого океана примерно в 16:00 18 января (00:00 19 января по московскому времени).
Аппарат вошел в атмосферу над Тихим океаном в 16:04 по восточному времени. Однако компания в настоящее время ожидает подтверждения от правительства.
Peregrine был запущен с Земли 8 января с помощью ракеты-носителя Vulcan. Планировалось, что 23 февраля он выполнит посадку на Луну, доставив пять научных инструментов НАСА, а также различные исследовательские и символические грузы, включая прах и образы ДНК землян. Эта доставка проходила вопреки возражениям коренных народов США и была организована частной компанией, предоставляющей услуги «космических» захоронений.
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«Как ожидалось, Astrobotic потеряла телеметрию с космическим аппаратом Peregrine примерно в 15:50 по восточному времени», — сообщила компания в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).
Peregrine был запущен с Земли 8 января с помощью ракеты-носителя Vulcan. Планировалось, что 23 февраля он выполнит посадку на Луну, доставив пять научных инструментов НАСА, а также различные исследовательские и символические грузы, включая прах и образы ДНК землян. Эта доставка проходила вопреки возражениям коренных народов США и была организована частной компанией, предоставляющей услуги «космических» захоронений.
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Артем Кузьмин