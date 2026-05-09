Американский бизнесмен Вайншенкер купил «замок Дракулы» в Румынии
Предприниматель из США Джоэл Вайншенкер приобрел поместье Бран в Трансильвании, которое широко известно как «замок Дракулы». Об этом сообщает портал Profit.
По данным издания, бизнесмен выкупил контрольный пакет акций компании, управляющей историческим объектом, у наследников румынской принцессы Илеаны. Сделка прошла между акционерами CADB и структурой американской группы Ad Populum, находящейся под контролем Вайншенкера.
Новый владелец уже приступил к активным действиям. Бизнесмен объявил набор персонала для работы. В числе открытых вакансий продавцы билетов, технические специалисты, гиды, менеджеры по организации мероприятий.
Компания Джоэла Вайншенкера специализируется на развлекательной продукции, коллекционных товарах и lifestyle‑брендах. Вероятно, бизнесмен планирует развивать замок как масштабный туристический и культурный проект, используя его мировую известность и мистическую атмосферу.
