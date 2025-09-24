«Замок Пугачёвой — под купола»: Особняк российской певицы призвали передать РПЦ
Депутат Брянской областной думы, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил передать замок певицы Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь Русской православной церкви.
В беседе с «NEWS.ru» Иванов заявил, что здание нужно перестроить под православный храм. Для этого, по его словам, потребуется демонтировать готические башни и скульптуры драконов, а вместо них установить золотые купола и православную символику.
Инициатива предполагает полное изменение архитектурного облика особняка. Иванов отметил, что после реконструкции в здании, помимо храма, можно разместить воскресную школу, библиотеку и социальный центр.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин* погасил огромный долг за электроэнергию для подмосковного замка.
Читайте также: