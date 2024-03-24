Американский эксперт объяснил непричастность ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»

Фото: iStock/zabelin
Поведение террористов, устроивших теракт в Подмосковье, не похоже на представителей ИГИЛ*. Такое мнение выразил отставной военный из США, ведущий YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive Дэниел Дэвис.
Опираясь на свой личный боевой опыт в Афганистане и Ираке, он подчеркнул, что члены этой организации никогда не убивают за деньги и не сдаются в плен.
Дэвис подчеркнул, что члены ИГИЛ* всегда верят в то, что делают, и «готовы жертвовать своими жизнями» ради идеи. А по видеозаписям, снятым в ходе задержания и допроса, видно, что это не идеологически мотивированные люди.
Также они никогда не сдаются в плен, на такой случай у них есть пояс смертника. Они всегда приводят его в действие, если есть риск быть захваченными живыми.
Кроме того, эксперта удивило, что задержанные поддерживали связь с заказчиком исключительно через Telegram. В таком случае, заказ мог поступить откуда угодно.
Читайте также:
Симоньян: западные спецслужбы знали, что исполнители теракта похожи на ИГИЛ*
Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»
В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»
*запрещённая в России террористическая организация
Дэвис подчеркнул, что члены ИГИЛ* всегда верят в то, что делают, и «готовы жертвовать своими жизнями» ради идеи. А по видеозаписям, снятым в ходе задержания и допроса, видно, что это не идеологически мотивированные люди.
Кроме того, эксперта удивило, что задержанные поддерживали связь с заказчиком исключительно через Telegram. В таком случае, заказ мог поступить откуда угодно.
Читайте также:
Симоньян: западные спецслужбы знали, что исполнители теракта похожи на ИГИЛ*
Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»
В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»
*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова