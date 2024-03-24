В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»

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24 марта в России объявили днём общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
В этот день в стране приспускают государственные флаги, отменяют массовые мероприятия спортивного и культурного характера. Телеканалы убирают из сетки вещания развлекательные программы.
24 марта днём общенационального траура объявил глава РФ Владимир Путин, выступая со своим обращением к россиянам.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. Некоторые жертвы теракта погибли от пуль террористов, некоторые — задохнулись угарным газом. По последним официальным данным, в «Крокусе» погибли 133 человека.
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24 марта днём общенационального траура объявил глава РФ Владимир Путин, выступая со своим обращением к россиянам.
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Евгения Парфентьева