Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»

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В сети появилось видео начала теракта в «Крокус Сити Холле». На кадрах люди прячутся за железными колоннами в холле в тот момент, когда террористы ворвались в зал. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова