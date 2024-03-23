Симоньян: западные спецслужбы знали, что исполнители теракта похожи на ИГИЛ*

Фото: iStock/zabelin
Западные спецслужбы вчера уже знали, что исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» похожи на представителей ИГИЛ*. Об этом в своём Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она подчеркнула, что на Западе ещё до задержания в России террористов уже знали, кто они.
По словам Симоньян, это говорит о прямом участии западных спецслужб в организации этого террористического акта.
Вечером 22 марта группа вооружённых боевиков в камуфляжных костюмах ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 93 человека, ещё более сотни были госпитализированы в больницы Москвы и Подмосковья.
Читайте также:
Информация США о подготовке теракта в Москве не содержала конкретики
Симоньян пообещала закрыть ипотеки бойцам, расстрелявшим машину с террористами
Спасатели круглосуточно работают на месте трагедии в «Крокус Сити Холле»
*организация признана террористической и запрещена на территории России
По словам Симоньян, это говорит о прямом участии западных спецслужб в организации этого террористического акта.
Читайте также:
Информация США о подготовке теракта в Москве не содержала конкретики
Симоньян пообещала закрыть ипотеки бойцам, расстрелявшим машину с террористами
Спасатели круглосуточно работают на месте трагедии в «Крокус Сити Холле»
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова