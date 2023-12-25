Американский эксперт пришёл в восторг от своего последнего посещения Москвы

Фото: iStock/yulenochekk
Москва превратилась в чистый, красивый и современный город, об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Вы приезжаете в Москву и видите, что там все современное и красивое. На улицах чистота. А в сильный снегопад люди разгребают снег лопатами, и приезжает большое количество специальной техники», — прокомментировал ситуацию Джонсон.
Он также заметил, что российской правительство инвестирует очень много день в развитие и облагораживание своей страны.
Читайте также:
Вильфанд: 31 декабря в Москве ожидается температура до минус 3 градусов
Ракова: Москва планирует за два года научить ИИ просчитывать риски инфаркта
В Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление
Евгения Парфентьева