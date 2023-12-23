В Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление

Братский драматический театр в Иркутской области отменил спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева, которого заочно осудили за распространение фейковой информации. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщила заведующая литературной частью театра Елена Чайковская.