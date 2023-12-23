В Москве наблюдается рекордно низкое атмосферное давление

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Атмосферное давление в Москве достигло рекордно низких значений. Об этом в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал, что в субботу, в связи с приближением центра циклона, было отмечено экстремальное падение значений давления. Они практически достигли рекордного показателя в 723,8 мм ртутного столба, что последний раз наблюдалось в 1971 году. В данный момент давление в столице достигло отметки в 723 мм ртутного столба.
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