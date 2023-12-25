Москвичам рассказали о погоде в канун Нового года

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Днем 31 декабря в Москве прогнозируется температура воздуха до минус 3 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
«Ночью на 31 декабря ожидается от минус 1 до минус 6, а в течение дня от 0 до минус 3 градусов», — отметил он.Ученый отметил, что такая погода присуща для всей Центральной России, за исключением регионов Черноземья, где будет примерно на 2 градуса теплее.
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