Американский рестлер и актёр Халк Хоган скончался в возрасте 71 года
Американский актёр, телеведущий и рестлер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.
Отмечается, что в четверг утром в дом легенды WWE во Флориде прибыла скорая помощь. Врачи отметили, что вызов был связан с сердечным приступом.
Хоган является самым узнаваемым рестлером в мире. Всемирную известность он получил после подписания контракта с World Wrestling Federation в 1983 году. В 1990 и 1991 годах он выиграл две королевские битвы подряд, став первым рестлером, добившимся такого результата.
В кино Хоган начал сниматься в 1982 году, сыграв в эпизоде фильма «Рокки 3». Также среди его киноработ такие картины, как «Все захваты разрешены», «Коммандо из пригорода» и «Мистер няня».
Читайте также: