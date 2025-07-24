Названы наследники умершего Оззи Осборна

24 июля 2025, 17:39

Певец Оззи Осборн распределил свое многомиллионное наследство при жизни

Оззи Осборн (Фото: Instagram*/ozzyosbourne)

Почившая американская рок-звезда Оззи Осборн обеспечил перед смертью каждого члена семьи, оставив наследство в 220 миллионов долларов.