Названы наследники умершего Оззи Осборна
Почившая американская рок-звезда Оззи Осборн обеспечил перед смертью каждого члена семьи, оставив наследство в 220 миллионов долларов.
Как отметил источник Radar Online, никаких скандалов с завещанием не ожидается. Более того, часть средств исполнитель песни Facing hell отложил в фонд для будущих поколений.
Большую часть состояния будет контролировать супруга артиста Шэрон. Речь идет в том числе о недвижимости в Лос-Анджелесе и Бакингемшире. Помимо Шэрон, в числе наследников фигурируют дети знаменитостей: Эйми, Келли и Джек.
Эйми избегает публичности в течение многих лет. Она не участвовала в шоу The Osbournes и вообще является скрытной. Это никак не отразится на ее наследстве, говорят инсайдеры.
Оззи Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. Официально он перестал выступать еще в 2023 году, но все же устроил последнее шоу в июле, которое посмотрели больше пяти миллионов человек в режиме онлайн.
*Запрещен в РФ
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