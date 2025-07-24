Две легенды рока увековечены вместе в Санкт-Петербурге
Портрет Оззи Осборна появился в сквере Цоя в Петербурге
В сквере Виктора Цоя на Зверинской улице Петербурга 23 июля создали стрит-арт с портретами Оззи Осборна. Граффити стало данью уважения фанатов британскому рокеру, скончавшемуся накануне.
Граффити из трёх изображений Осборна украсило гаражи в культовом месте петербургских меломанов. Левый портрет отсылает к скандальному эпизоду 1982 года, когда музыкант откусил голову летучей мыши на концерте в Айове. Центральное изображение символизирует борьбу с зависимостями, а правое показывает Осборна в старости — умиротворённым, с кошкой в руках.
Олег Лукьянов, автор знаменитого граффити с Цоем в этом же сквере, высоко оценил работу:
«Получилось достаточно красиво. Это современные городские фрески — краска въедается в структуру стены и остаётся там навсегда».Осборн умер 22 июля в 76 лет после 20 лет борьбы с болезнью Паркинсона. За две недели до смерти он дал прощальный концерт в Бирмингеме с Black Sabbath, сидя на троне из-за слабости.
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