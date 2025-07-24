Две легенды рока увековечены вместе в Санкт-Петербурге

24 июля 2025, 04:16

Портрет Оззи Осборна появился в сквере Цоя в Петербурге

Оззи Осборн (Фото: Instagram* ozzyosbourne)

В сквере Виктора Цоя на Зверинской улице Петербурга 23 июля создали стрит-арт с портретами Оззи Осборна. Граффити стало данью уважения фанатов британскому рокеру, скончавшемуся накануне.





Граффити из трёх изображений Осборна украсило гаражи в культовом месте петербургских меломанов. Левый портрет отсылает к скандальному эпизоду 1982 года, когда музыкант откусил голову летучей мыши на концерте в Айове. Центральное изображение символизирует борьбу с зависимостями, а правое показывает Осборна в старости — умиротворённым, с кошкой в руках.



Олег Лукьянов, автор знаменитого граффити с Цоем в этом же сквере, высоко оценил работу:

«Получилось достаточно красиво. Это современные городские фрески — краска въедается в структуру стены и остаётся там навсегда».