Американский штат заполонили агрессивные прыгающие черви

В США опасных прыгающих червей обнаружили в Колорадо и Калифорнии
Фото: iStock/Pradeep Gaur

Азиатские прыгающие черви продолжают нашествие на США. Об этом информирует KTLA.



Департамент сельского хозяйства Колорадо предупредил об опасной инвазии червей, которая распространяется по стране. Их присутствие подтверждено в более чем 19 штатах, и теперь есть опасения, что они добрались и до Калифорнии. В Колорадо этот вредный вид был обнаружен в октябре 2025 года.

Прыгающие черви — это инвазивный вид земляных червей, привезенных в Северную Америку из Азии вместе с растениями и сельскохозяйственными материалами. Уточняется, что они могут извиваться и даже подпрыгивать.

Прыгающие черви наносят серьезный вред почве, поглощая все полезные органические вещества из верхнего слоя. В отличие от обычных земляных червей, которые улучшают плодородие почвы, обогащая ее кислородом и влагой, эти вредители могут высушить почву до состояния, напоминающего кофейные зерна.

Их деятельность приводит к эрозии почвы и повреждению корневой системы растений. Кроме того, они активно размножаются, откладывая яйца. На текущий момент не существует эффективных методов борьбы с их распространением.

Екатерина Коршунова

