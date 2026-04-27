Американский штат заполонили агрессивные прыгающие черви
Азиатские прыгающие черви продолжают нашествие на США. Об этом информирует KTLA.
Департамент сельского хозяйства Колорадо предупредил об опасной инвазии червей, которая распространяется по стране. Их присутствие подтверждено в более чем 19 штатах, и теперь есть опасения, что они добрались и до Калифорнии. В Колорадо этот вредный вид был обнаружен в октябре 2025 года.
Прыгающие черви — это инвазивный вид земляных червей, привезенных в Северную Америку из Азии вместе с растениями и сельскохозяйственными материалами. Уточняется, что они могут извиваться и даже подпрыгивать.
Прыгающие черви наносят серьезный вред почве, поглощая все полезные органические вещества из верхнего слоя. В отличие от обычных земляных червей, которые улучшают плодородие почвы, обогащая ее кислородом и влагой, эти вредители могут высушить почву до состояния, напоминающего кофейные зерна.
Их деятельность приводит к эрозии почвы и повреждению корневой системы растений. Кроме того, они активно размножаются, откладывая яйца. На текущий момент не существует эффективных методов борьбы с их распространением.
Читайте также: