Мошенники начали использовать схему «обратного перевода» денег
Мошенники стали обманывать россиян, используя схему обратного перевода денег. Об этом РИА Новости сообщил эксперт платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта Галактион Кучава.
Злоумышленники переводят деньги на банковские карты граждан, после чего связываются с ними через мессенджеры и просят вернуть эти средства на определенный счет. Фактически, таким образом они превращают честных людей в соучастников преступления, так называемых дропперов.
Эксперт подчеркнул, что деньги, якобы отправленные по ошибке, с высокой вероятностью были похищены у других лиц. Поэтому просьба перевести средства на другой счет напрямую вовлекает человека в преступную схему по обналичиванию украденных финансов, и он рискует попасть в базу данных Центробанка о мошеннических операциях. Кучава пояснил, что единственный законный и безопасный способ вернуть деньги, которые были переведены без согласования, — это их возврат через банк.
Читайте также: