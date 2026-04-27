В МВД рассказали, когда водителям нужно обязательно заменить права

27 апреля 2026, 08:52

МВД: Водитель должен заменить права при изменении данных или состояния здоровья

Водитель в России должен обязательно заменить права в том числе при изменении персональных данных или выявлении изменений в состоянии здоровья, в противном случае он может быть оштрафован. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.