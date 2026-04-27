В МВД рассказали, когда водителям нужно обязательно заменить права
Водитель в России должен обязательно заменить права в том числе при изменении персональных данных или выявлении изменений в состоянии здоровья, в противном случае он может быть оштрафован. Об этом ТАСС заявили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
Водительское удостоверение необходимо менять в следующих случаях: когда срок его действия истёк, если изменились персональные данные владельца, указанные в удостоверении, если оно пришло в негодность из-за износа, повреждений или других причин, а также если сведения, содержащиеся в удостоверении (или его части), невозможно прочитать, пояснили в пресс-центре.
Кроме того, замена прав обязательна при их утрате или хищении, а также если у водителя появились изменения в состоянии здоровья, включая медицинские показания, которые ранее не были известны и могут влиять на управление транспортным средством. Управление транспортным средством по водительскому удостоверению с истёкшим сроком действия влечёт за собой ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подчеркнули в ведомстве.
Согласно пункту 1 статьи 12.7 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (за исключением учебной езды), влечёт наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Также автомобиль нарушителя отправляют на специализированную стоянку, а водителя отстраняют от управления транспортным средством.
Читайте также: