Американский след нашли в бесследном исчезновении семьи Усольцевых
Криминалист Игнатов: партнеры Усольцева из США могли расправиться с семьей
В бесследном исчезновении семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края нашли американский след. Связанное с этим предположение высказал криминалист Михаил Игнатов.
По его словам, которые приводит издание «Абзац», если рассматривать криминальный сценарий, то в первую очередь подозрение падает на деловых партнеров или контрагентов Сергея Усольцева.
Специалист напомнил, что отец семейства еще с 1990-х годов тесно сотрудничал с американцами, а также предположил, что это взаимодействие продолжалось и позже. Эксперт не исключил, что в деловых отношениях могло произойти нечто, что привело к трагедии.
«Возможно, там что-то пошло не так. Те ребята абсолютно беспринципные — для них ничего не стоит зачистить всю семью», — добавил он.По его мнению, тела могли закопать в тайге на глубине около двух метров, засыпать землей и закидать ветками — без точных координат найти их практически невозможно.