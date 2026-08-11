Американский след нашли в бесследном исчезновении семьи Усольцевых

11 августа 2026, 16:42

Криминалист Игнатов: партнеры Усольцева из США могли расправиться с семьей

Фото: iStock/wmaster890

В бесследном исчезновении семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края нашли американский след. Связанное с этим предположение высказал криминалист Михаил Игнатов.





По его словам, которые приводит издание «Абзац», если рассматривать криминальный сценарий, то в первую очередь подозрение падает на деловых партнеров или контрагентов Сергея Усольцева.



Специалист напомнил, что отец семейства еще с 1990-х годов тесно сотрудничал с американцами, а также предположил, что это взаимодействие продолжалось и позже. Эксперт не исключил, что в деловых отношениях могло произойти нечто, что привело к трагедии.

«Возможно, там что-то пошло не так. Те ребята абсолютно беспринципные — для них ничего не стоит зачистить всю семью», — добавил он.